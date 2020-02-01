選舉權下修18歲？ 柯建銘：須由總統領導修憲

新國會揭開序幕，修憲的下修選舉權年齡成為焦點，立法院民進黨團總召柯建銘強調必須由蔡英文總統主導。圖為立法院前院長王金平（前中）在民進黨團總召柯建銘（前左）與秘書長林志嘉（右）陪同下，進行國會巡禮告別立法院。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

新國會揭開序幕，涉及修憲的下修選舉權年齡成為焦點，立法院民進黨團總召柯建銘指出，修憲需要「一要件、三共識」，強調必須由蔡英文總統主導，並在民進黨內、朝野之間，以及與社會取得共識。他並指出，修憲門檻非常高，兩大政黨一定要有共識。

新科立委今正式宣示就職，並選出正、副立法院長。游錫堃在就職演說時表示，將透過立法權，研議下降參政年齡，並積極監督行政部門健全法制，期能早日落實世代公平正義。

對於修憲議題，柯建銘強調，修憲議題應該等五二○總統就職後，尊重總統的看法，由總統出面領導，展開修憲程序。另外，立法院內一定要有人提案，成立修憲委員會。以目前來講，有資格修憲提案的政黨只有民進黨與國民黨，民眾黨與時代力量連提案的門檻都沒有。他認為，整個修憲程序或修憲的幅度，應該尊重總統五二○以後的政治課題進程。

柯建銘表示，修憲議題必須民進黨內有共識、朝野政黨有共識、台灣社會有共識三條件下，才可能成局。他進一步指出，上一屆國會沒有處理這項修憲提案，是因為2016年蔡英文總統上台後，改革方案工程浩大，包括處理年金改革、促進轉型正義條例、不當黨產處理條例、前瞻基礎建設特別條例與預算等。