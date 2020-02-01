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很多人買不到口罩 高雄罷韓、捐血送的口罩從那裡來？

2020-02-01 19:10聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

當很多民眾買不到口罩時，民進黨立委趙天麟提供給網路社群「公民割草行動」做為罷韓連署小禮物的口罩，以及國民黨高雄市議員蔡武宏今天送給捐血民眾一人一盒50片裝口罩，格外引人注目。趙天麟表示，那是選舉剩下來的文宣品；蔡武宏服務處人員說，口罩是蔡武宏的朋友贊助。

「公民割草行動」是發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群之一，最近罷免行動進入第二階段連署，有參與連署的高雄市民拿到一份包裝上寫「防堵武漢肺炎．罷免高雄病毒」的口罩文宣，質疑口罩的來源。

趙天麟表示，那是他這次參選立委時剩下來的文宣品，只有1700份，本來是他和蔡英文總統的聯合宣傳品，為他製作文宣品廠商後來把宣傳字樣改成罷韓，他提供給公民割草行動使用，不過，參與連署的多數市民拿取連署書時已經戴了口罩，很少市民朋友為了口罩才去連署。

蔡武宏今天在高雄大遠百前廣場和前鎮區瑞隆路舉辦捐血，凡前往捐血250西西的，他都送一盒50片裝的口罩、五鮮級龍骨鍋一鍋兌換卷和烤翅一份的兌換券。當很多民眾只能在超商等著購買3片裝的口罩時，蔡武宏的捐血禮物吸引不少人前往捐血。

蔡武宏說，因年節期間血庫存量嚴重告急，加上武漢肺炎疫情和連續低溫，口罩供給有限，因而發起這次「捐血送口罩」活動，得到好朋友起響應。

蔡武宏服務處人員說，這次送的口罩，共有400盒，是做相關產業的朋友贊助的，贊助此次公益活動的有沅泰食品、五鮮級餐飲集團、治齒靈公司、高雄市模範勞工協會。

立委趙天麟表示，「公民割草行動」的罷韓口罩，是他選舉剩下來的文宣品，只有1700...
立委趙天麟表示，「公民割草行動」的罷韓口罩，是他選舉剩下來的文宣品，只有1700份。圖／高雄市民提供
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高雄市議員蔡武宏（右二）今天舉辦捐血活動，送捐血的人一盒50片裝的口罩。圖／高雄...
高雄市議員蔡武宏（右二）今天舉辦捐血活動，送捐血的人一盒50片裝的口罩。圖／高雄市議員蔡武宏服務處提供
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