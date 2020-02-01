廢了監察院 誰來查核他們的財產？

監察院有兩個重要功能與錢息息相關，一個是受理公職人員財產申報、審核及查閱，另外是受理政治獻金專戶之許可、變更、廢止與會計報告書申報，政治獻金部分更是提供平台，讓所有人都可以查閱政治獻金會計報告書，支出、收入，一清二楚。

監察院每期出刊的廉政專刊，包含公職人員財產申報，總統、官員的存款、土地、理財方式、投資事業全曝光，像是馬英九當年卸任總統的離職申報，夫妻存款為新台幣7745萬6379元，以及在雙北有5筆建物8筆土地，無負債。蔡英文總統最近一期，是申報存款5406萬餘元，以及兩本書的著作權。

有趣的是，我國駐日代表謝長廷，先前曾將結合太極和街舞自創的流體太極申報為財產，只是價額填上零元。國家通訊傳播委員會前主委詹婷怡，因為投資1100萬餘元拍電影父後七日、龍飛鳳舞、進擊之路、阿麗芙等等國片，一度躍上媒體版面。

由於財產申報資料繁複，需要作業時間不短，先前鬧過烏龍，民進黨立委趙天麟2014年質詢新任衛福部長蔣丙煌時，要求蔣24小時內坦承在行政院政務委員任內，做過違法事證，否則就公布周知，但期限還沒到，趙天麟在臉書表示，原先確信蔣丙煌未依法申報財產，經監察院解釋後，才發現蔣早申報，只是監院還沒刊登。