廢了監察院 誰替小民洗雪沉冤？

考試院與監察院存廢，經常被政治人物拿來當成炒作議題，民進黨立委片面提案裁減考試委員人數，縮短考試委員任期後，監察院也備受關注。

不分晴雨，監察院門口都有位婦人擊鑼陳情，挑在這陳情是有緣故，因為收受人民書狀陳情是監察院職權之一，許多人民陳情案，都在監委調查後，彈劾或是糾正失職人員與機關，去年度陳建國以涉犯竊盜罪嫌遭提起公訴，最後自殺明志，家屬不甘受冤找上監委陳情，監委高鳳仙及高涌誠調查後，發現檢警涉有諸多瑕疵，未盡調查職責，彈劾偵辦的檢警，讓家屬看到不一樣的事件結果。

監察院基本職權多達14項，除了自主調查案件，以及收受人民書狀之外，還有糾正、彈劾、糾舉、巡察、監試、審計、受理公職人員財產申報、審核及查閱、受理公職人員利益衝突迴避案件報備及調查、受理政治獻金專戶之許可與變更，以及廢止與會計報告書申報、受理遊說案件調查、人權保障工作、國際事務工作等等。