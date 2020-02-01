文官中立 不能沒有考試院

中華民國憲法採取五權分立，考試院異於其他國家的制度。蔡英文政府為了特殊的政治目的，檢討考試院執掌，引發不少爭議。考試院主張，我國憲法採五權分立，除了歐美行政、立法、司法三權外，考試權的獨立，有助文官制度超政黨成為中立安定角色。

考試院分兩部一會，考選部主管公務人員考試及專門職業及技術人員考試等各種國家考試。銓敘部負責公務人員之銓敘、撫卹、退休及其任免、考績、級俸、陞遷、褒獎等法制事項。

銓敘部長兼任公務人員退休撫卹基金管理委員會主委，保訓會負責有關公務人員權利保障與訓練進修政策、法制事項，規畫辦理各項保障業務，以及負責公務人員考試錄取、升任官等及行政中立等多種法定訓練，保訓會主委兼任國家文官學院院長。考試院每年舉行100多種考試，一年報考人數超過43萬人。

考試院官方網站說，憲法明定考試院為國家最高考試機關，考試委員需超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，考量到考試權如未能超然獨立，將難以確實獨立公正任用優秀人才，易受政黨派系因素影響，衍生流弊，對政府施政品質與行政效率，皆有不良影響。

考量我國目前政治情勢及維持文官中立，考試權的獨立及功能的發揮，對政府選拔與任用人才、人事制度之穩定執行及常任文官制度保障等，更能以超然客觀之地位發揮最大功能，以推動文官行政中立，使公務人員嚴守中立與公正立場，執行既定政策與法律，以為全國人民服務。

考試院說，政黨輪替時，維持日常政務穩定運作，其中重要因素之一，即為我國行之有年的文官制度，常任文官在政權轉移中扮演著中立安定的角色，使政府施政及為民服務工作能持續穩固地推動。鑑於我國現今政治環境，政黨競爭乃為常態，公務人員行政中立文化、公務人員權益保障維護，尚待積極強化穩固。