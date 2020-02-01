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立院賞耳光 政院踹一腳 誰在糟蹋考試院

2020-02-01 12:21聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

蔡英文政府架空考試院，從行政、立法壓縮考試院空間，院際糾紛不斷。民進黨立法院黨團總召柯建銘不諱言，修憲廢除考試院門檻太高，短期內不易達到目標，修法才是務實作法。

院際糾紛由立法院點燃戰火，立法院去年12月三讀通過考試院組織法修正案，考試院遭裁減，考試委員由19名減為七名至九名，任期六年縮短為四年，下屆起適用。考試院長伍錦霖表示強烈遺憾，也有考試委員主張釋憲捍衛中華民國憲法體制。

修法過程中，部分立委主張修正考試院組織法第8條，將試委的憲定職權，由決策權變更為研究及建議權。

伍錦霖記者會提醒這有有嚴重違憲之虞，若通過，他辭職負起政治責任，對國家、歷史負責。他嚴詞批評，立法院若可修法變更五院主要運作成員的憲定職權，以弱化功能，癱瘓運作，以修法之名，行修憲之實，恐引發憲政危機，未來只要掌握立法院多數席次，幾可全盤掌控國家機器。

民進黨最後放棄極具爭議的第7條、８條，但三讀通過同時，立法院通過附帶決議，考試院不得要求行政院所屬機關首長常態列席考試院會、提出政務報告，被解讀為人事總處將不用再列席考試院會。此舉這條可能違反憲法第6條與人事行政總處組織法規定，人事總處有關考銓業務受考試院的監督，為考試、行政院際糾紛，埋下伏筆。

行政院與考試院對立也是箭在弦上。10月考試院全院審查會審查政務人員法草案，列席行政院人事長施能傑主張，政務人員非公務人員，考試院主管權只及於常任文官，政務人員應由人事行政總處規範，考試委員抗議行政院侵門踏戶，質疑蔡政府架空考試院，讓政務人員成為酬庸的職位，有人憤而退席抗議。考試院院長伍錦霖之後也發出聲明，過去20年立法討論過程，從未對考試院主管政務人員法憲定職掌有過疑義，但行政院態度依舊強硬。

立法院院會日前三讀《考試院組織法》修正草案，將現行19名考試委員調降為7至9名，...
立法院院會日前三讀《考試院組織法》修正草案，將現行19名考試委員調降為7至9名，再加上正、副院長，任期從6年改成4年。本報資料照片
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考試院行政院立法院

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