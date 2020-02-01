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「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援反罷捷

2020-02-01 11:52聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

推動罷韓的Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進新聞部副主任張博洋及高雄81氣爆自救會會長陳冠榮，今天到最近受韓支持者「罷捷」的高雄市議員黃捷服務處，致贈「功在高雄」匾額。由於罷捷提議書連署也已過門檻，四人表達聲援反罷捷，黃捷表示，希望民眾提出具體的理由，不要把罷捷當成報復性的行為。

高雄市鳳山區時代力量市議員黃捷，去年5月質詢高雄市長韓國瑜時，因對韓的「發大財」說大翻白眼，被網友封為「白眼女神」。她的作為引起許多韓國瑜支持者不滿，發起罷捷，鳳山區目前選舉人數為28萬餘人，1月30日罷免黃捷的提議連署有2900多份，已通過第1階段門檻。

黃捷今天謝謝罷韓四君子的聲援，呼籲不管是支持或是反對罷韓的民眾，都要理性看待，因為最近也有些聲浪指「要把罷捷變成是罷韓的報復行為」。她認為這是不理性的，也不希望社會出現這種製造對立、製造仇恨的行動。罷韓是有理由、且是民眾廣泛的民意，如果覺得罷捷是個理性的行為，希望提出具體的理由，不要當成報復性的行為。

針對第一階段罷捷的提議書已有2900多份，已過門檻數，黃捷表示不會擔憂，會以平常心看待，這是公民意志的展現，如果這樣的行動可以通過，那她也會接受，但不要把這個行動當成是要復仇、製造對立的出發點，這樣違背了賦與公民罷免權的宗旨，並不是因為她做不好。直到最後一天任期，她都會把該做的工作努力做好，勇敢認真負責的完成。

罷韓領銜人陳冠榮表示，黃捷是公督盟評鑑的十大優良市議員之一，善盡本職，所以站在為高雄市政的角度出發，必須捍衛這樣的市議員存在。

推動罷韓的Wecare高雄發起人尹立（右一）、公民割草行動發言人李醫師（左二）、...
推動罷韓的Wecare高雄發起人尹立（右一）、公民割草行動發言人李醫師（左二）、台灣基進新聞部副主任張博洋（左一）及高雄81氣爆自救會會長陳冠榮右二），聲援受韓支持者「罷捷」的高雄市議員黃捷（中）。記者徐如宜／攝影
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高雄市議員黃捷表示，希望民眾提出具體的理由，不要把罷捷當成報復性的行為。記者徐如...
高雄市議員黃捷表示，希望民眾提出具體的理由，不要把罷捷當成報復性的行為。記者徐如宜／攝影
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黃捷罷韓高雄市韓國瑜

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