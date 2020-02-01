滯留湖北台灣501位同胞 家屬要求讓他們回家

台商會長徐正文上午召開滯留湖北台灣同胞要求回家及提供生活物資事由記者會，憂心忡忡的家屬希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成是去探親旅遊的台灣人能盡快返台，其中一位青年和滯留武漢的媽媽視訊時難過落淚。台商會長徐正文上午召開滯留湖北台灣同胞要求回家及提供生活物資事由記者會，憂心忡忡的家屬希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成是去探親旅遊的台灣人能盡快返台，其中一位青年和滯留武漢的媽媽視訊時難過落淚。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台商會長徐正文上午召開滯留湖北台灣同胞要求回家及提供生活物資事由記者會，憂心忡忡的家屬希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成是去探親旅遊的台灣人能盡快返台。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台商會長徐正文上午召開滯留湖北台灣同胞要求回家及提供生活物資事由記者會，憂心忡忡的家屬希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成是去探親旅遊的台灣人能盡快返台，其中一位青年和滯留武漢的媽媽視訊時難過落淚。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台商會長徐正文上午召開滯留湖北台灣同胞要求回家及提供生活物資事由記者會，憂心忡忡的家屬希望兩岸政府幫忙，讓501位超過八成是去探親旅遊的台灣人能盡快返台。記者曾吉松／攝影 分享 facebook
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