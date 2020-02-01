民眾黨進軍國會 集合走紅毯遭路人嗆聲滾蛋

立法院第10屆立法委員今天報到，首度進軍立院的台灣民眾黨5位新科立委，上午7點半就抵達立院大門外集合，待8點開始報到時間一到，黨團成員齊攜手走入立法院，展現團結氣勢。而民眾黨團場外受訪時，有支持者到場加油打氣，也發生零星抗議，一位路過民眾嗆聲「民眾黨滾蛋」，但民眾黨立委蔡壁如不以為意表示，這是民意表現，會予以尊重。

民眾黨團總召賴香伶說，會這麼早來集合報到，是希望維持以前在從市府以來一貫的精神；未來配合民眾黨立委有醫療專業且主打居住正義議題，衛環、內政委員會是首選；民眾黨立委邱臣遠則說，自己長期關注中小企業、海外台商及青年創業，委員會選擇上會以經濟委員會為優先考量。

進軍立院首日，民眾黨團成員在服裝上也有所講究，蔡壁如一改平日素色系穿搭，搭配了一件桃紅色外套，蔡說，希望未來都能穿著這件外套，展現與過去不同風格。對於被嗆聲「滾蛋」，蔡壁如回應，進入立院不比上政論節目，會更繃緊神經，不過這都是民意表現，會予以尊重。