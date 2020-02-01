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藍黨主席補選／郝龍斌：與陸交往 須堅持中華民國

2020-02-01 00:36聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨前副主席郝龍斌表態參選黨主席。記者徐兆玄／攝影
國民黨前副主席郝龍斌表態參選黨主席。記者徐兆玄／攝影
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國民黨此次敗選後，黨內掀起改革聲浪。表態參選黨主席的前副主席郝龍斌昨天接受專訪，提及兩岸論述，他認為，正視中華民國存在的事實是國民黨基本理念，不容改變；「九二共識、一中各表」是不是要調整，黨內可以對話、辯論，但不急著形成新共識，現在國民黨在野，執政的是民進黨，應該由他們和對岸展開對話，尋求共識。

郝龍斌表示，未來與大陸交往應堅持中華民國存在的事實，「如果釋出善意得不到對等尊嚴回應，我們不需要跟他交往」，通航、通商將來有無必要再繼續進行下去，也可以重新考量。但他也說，並不希望這樣的事情發生，兩岸本來就是血濃於水的兄弟關係，合則兩利、分則兩害，也不希望透過恐怖平衡的方式互相傷害，但大陸應該給台灣基本善意，近來武漢肺炎疫情延燒，台灣在國際空間應有發言和參與餘地，很多環保衛生、民生議題都該超越政治。

郝龍斌昨接受「少康戰情室」專訪指出，兩岸論述是國民黨二○二○敗選關鍵因素，這是民進黨和共產黨共同努力「消滅中華民國」的結果，兩岸共識就是一中各表，但民進黨不承認，硬要解釋成一國兩制，造成誤解；共產黨也不承認中華民國存在的事實，等於外部、內部都無共識。

主持人趙少康詢問，此次敗選是否被歸因於國民黨「親中」、對北京不夠強硬？若當選主席，是否會規範黨員赴陸有相關禁止行為？郝龍斌說，他無法要求黨員，但某些層級以上的黨員、國民黨主要領導人或有代表性的人物，到對岸不應該接受招待，不該有除了溝通交流以外的往來，在彼此對等尊嚴的前提下，台灣也能扮演諍友的角色，促進大陸民主化有進展；國民黨過去和大陸交往，讓人覺得態度軟弱、親中，甚至到大陸做生意、變成買辦等，這些都應反省檢討。

提及黃復興黨部改革議題，郝龍斌說，如何提升黃復興戰力、促進改革，讓他們真正符合社會脈動和需求，是未來主席要做的事。他反對裁撤黃復興，因為主張裁撤的人，未必是國民黨內的人，「今天如果是政敵要你做的事你還做，這是上敵人的當。」

國民黨郝龍斌中華民國一中各表黃復興黨部趙少康

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