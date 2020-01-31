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武漢肺炎空中亂流: 南韓驚險撤僑, 美航機師「拒飛中國」

武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

武漢疫情延燒 虎航宣布2月4日至26日取消52澳門航班

2020-01-31 19:03聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

武漢肺炎持續延燒，台灣虎航宣布，2020年2月4日起至2020年2月26日止取消52航班，航班取消之旅客本公司將安排至其它航班，並將另行寄送航班異動通知。

2020年2月4日起至2020年2月26日止取消航班如下：

●桃園—澳門

IT-301／IT-302 2月4日至2月26日

IT-307／IT-308 2月4、5、7、8、10、11、12、14、15、17、18、19、21、22、24、25、26日

IT-309／IT-310 2月6、9、13、16、20、23日

●台中-澳門

IT-375／IT-376 2月6、13、20日

●高雄-澳門

IT-321／IT-322 2月6、13、20日

虎航表示，若調整後的航班不符合旅行需求，並有其它航班規劃者，可適用兩方案，包含旅客可更改原航班至原訂航班日期前、後7天內之航班；或退費。

方案一、更改搭乘日期

虎航表示，旅客可更改原航班至原訂航班日期前、後7天內之航班。如選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。

旅客若選擇方案一，必須於原訂搭乘航班出發時間至少6小時前完成航班更改，逾期恕無法做任何更動，且須主動聯絡台灣虎航客服中心更改(+886-2-5599-2555)；2020年2月1日起，請改撥+886-2-7753-1088。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

方案二，退費。旅客可選擇將本次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中（存入原訂位代號PNR中），保留的信用帳戶金額可於180天內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。

虎航表示，選擇方案二的旅客，請於2020年2月3日台北時間18:00前完成線上申請（https://www.surveycake.com/s/3QYRR），不須進線至台灣虎航客服中心。

台灣虎航

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