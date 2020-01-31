視察金門醫院與口罩供貨 楊鎮浯：防疫能量沒問題

武漢肺炎疫情持續發燒，金門縣長楊鎮浯今天到衛福部金門醫院視察包括負壓隔離病房等各項防疫整備作業，楊鎮浯強調，目前金門也沒有疑似個案，請大家不要恐慌，醫院有4間負壓隔離病房，初步來看，防疫的能量是沒有問題的。此外，針對民眾搶購口罩，甚至有人抱怨買不到一事，楊鎮浯說，金門口罩的總量是足夠的，只是部分鄉親預期心裡，想多買，才會出現大排長龍。

楊鎮浯今天下午3點到金門醫院視察，包括衛生局副局長李金治、金門醫院院長侯重光、副院長董文雅、陳根雄等人都全程陪同，楊鎮浯也逐一會勘醫院整個病患就醫動線與負壓隔離病房；楊鎮浯表示，他主要是來看醫院的各項整備，發現都有按照防疫相關會議落實，他重申目前的準備是沒有問題的，也還沒有疑似個案個案，請大家不要有恐慌的心態。

金門醫院在包含負壓隔離病房，與後續的收容空間，整個診治的人員調配，都有整備，楊鎮浯也呼籲，不實的訊息，會造成防疫非常的困擾；他也提及，今天各醫療院所都有要求，所有的病人進到醫療院所，都必須要戴口罩，但還是有鄉親不配合，不戴口罩要硬闖。後來是院方表示，要找警察，該名民眾才乖乖配合。

他重申，不管是散佈不實的疫情消息，或者是不配合、不遵守相關的這些防疫規定的，公權力絕對會嚴正的來處理，不會有任何退讓的空間。

至於負壓隔離病房到底夠不夠？侯重光也說，醫院有4間的負壓隔離病房，同時也準備一旦人數增多，會整個樓層來做單獨隔離處理，最多還可以再增加22個單獨的收治病房，初步來看，目前防疫的能量是沒有問題的。

楊鎮浯今天也到頂堡的7-11門市視察口罩供貨，針對搶購口罩一事，楊說，金門縣府有協調地區部分賣場與商家推出預購的方式，這個是全台首創的；他提到，統一超商昨天共到貨2萬5千個口罩，今天約銷售1萬多個，稍晚也會去統計一下，今天到的貨裡面有多少給預購的鄉親。

楊鎮浯提到，如果金門縣政府協調商家所推出的這個預購能夠達到一定的效果，那大家就不用那麼恐慌，縣府將要求建設處與消保官，除了在數量跟價格上面一定要把控外，同時也盡量去做，透過商家預購等多管齊下，讓鄉親相信口罩等防疫物品數量是足夠的，大家不用那麼的慌張。