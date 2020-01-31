江啟臣拜會王金平尋求支持

相關新聞
武漢疫情延燒 虎航宣布2月4日至26日取消52澳門航班2020-01-31 19:03
江啟臣拜會王金平 討論如何讓國民黨重返執政2020-01-31 18:41
監察院：陳師孟請辭 2月1日生效2020-01-31 18:13
蔡英文餐敘卸任綠委 感謝國會4年貢獻2020-01-31 18:11
即將卸任立法院長 蘇嘉全：內心不捨卻無比踏實2020-01-31 17:46
口罩之亂！李豔秋：唯一做錯的判斷，相信蘇貞昌這句話2020-01-31 17:39
影／郝龍斌選黨主席：蔡卓年紀比我大「年齡是假議題」2020-01-31 17:35
反對裁撤黃復興 郝龍斌：主張裁撤的未必是國民黨的人2020-01-31 17:20
畢業了！洪慈庸感性PO文：依舊和台灣社會站在一起2020-01-31 17:11
【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了2020-01-31 17:06
郝龍斌：大陸應給台灣基本善意 兩岸論述不急調整2020-01-31 17:06
本屆最年輕立委 賴品妤盼入交通委員會2020-01-31 16:29
影／環狀線通車柯未與蔡互動 再嗆陸阻WHO是「不信邪」2020-01-31 15:49
攻擊范瑋琪哈佛學歷 邱毅：何不用同標準檢視蔡英文？2020-01-31 14:43
「堃昌配」拜訪民眾黨團 賴香伶提三大訴求2020-01-31 14:34
江啟臣線上調查 民眾最關心的不是反送中而是這議題2020-01-31 14:18
江啟臣：再不改沒機會 就讓國民黨勇敢一次2020-01-31 14:15
下屆常會結構未變 藍央委：國民黨「內造化」不會比這屆好2020-01-31 14:00
影／江啟臣訪馬求支持 吳育昇代郝領表強調：非世代之戰2020-01-31 13:49
小弟之姿拚黨主席 江啟臣將拜會歷任黨主席、韓國瑜2020-01-31 13:48
新國會明就職 綠盼「對話代替對抗」2020-01-31 13:32
迎接新國會 國民黨視議題監督提升攻防力2020-01-31 13:31
國民黨團新三長 林為洲任總召、蔣萬安新書記長2020-01-31 13:26
看衰國民黨常委改選 中委：不會比現在好2020-01-31 13:25
新國會 民眾黨：盼尊重小黨 時力：訴求以理服人2020-01-31 13:24
推賴楊配選立院正副院長 王育敏：明38票全力支持2020-01-31 13:21
也推集體領導 吳育昇：郝龍斌當主席會把年輕人找回來2020-01-31 13:19
台灣與北馬其頓同意 互延長雙方免簽5年2020-01-31 12:46
國民黨未來路線 江啟臣：不應二分法2020-01-31 12:13
藍主席選舉前哨戰？林為洲打敗鄭麗文當選黨團總召2020-01-31 12:03
林為洲、蔣萬安、林奕華藍新黨團三長 青壯派接班就等江啟臣2020-01-31 11:59
爭黨主席 沈富雄預測：江啟臣會贏 郝龍斌輸得不好看2020-01-31 11:35
總召選舉成主席補選前哨戰？ 鄭麗文：我不代表任何人2020-01-31 11:30
被詛咒車禍喉癌中風 尹立：字很醜請好好練一下2020-01-31 11:23
選不贏也不缺席 藍推賴士葆、楊瓊瓔選立院正副院長2020-01-31 11:22
高喊團結又縱容綠營罷韓 孫大千諷蔡英文「背後插刀」2020-01-31 11:06
落選人氣仍不減 吳怡農下一步要到全國走一趟2020-01-31 10:55
影／吳育昇：郝參選主席是世代整合 不是對立2020-01-31 10:45
U值媒／為何范瑋琪會被罵這麼慘？真心不要高估任何人的精神強度2020-01-31 10:30
熱門文章
澳門夫婦搭郵輪發燒 數千乘客在義大利無法下船2020-01-30 20:32
全球疫情地圖整理包／確診病例又增加！泰國增至19、日本增至17例2020-01-31 15:44
武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事發生了2020-01-30 22:04
拿武漢肺炎歧視黃種人！歐洲霸凌總動員 無法想像…2020-01-31 08:00
口罩每片6元是德政？女議員：這些人都賺一手2020-01-31 10:44
大陸疫情整理包／武漢肺炎確診9692例 看每日疫情變化圖表2020-01-31 15:30
勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜：要去哪買 是在哈囉？2020-01-31 13:59
美出現境內人傳人 WHO：武漢肺炎列國際公衛緊急事件2020-01-31 03:57
經濟部：2月1日起口罩將調降至1片6元2020-01-30 22:16
武漢肺炎病例增！杭州一企業30人開會 11人中鏢感染2020-01-30 21:20
痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根本兩回事2020-01-30 19:41
一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節2020-01-31 10:44
台灣被排除加入WHO 柯文哲：中共再擋就跟他拚了2020-01-31 13:26
最新疫情統計／陸武漢肺炎確診9692例 死亡213人2020-01-31 08:15
開工抓數十件違規！ 郵包寫「日常用品」卻寄口罩出國2020-01-31 10:19
武漢肺炎我9名確診個案接觸者465人 32人出現症狀2020-01-31 14:16
「來自武漢」竟被鐵條封死在家中 網友怒轟：人性呢？2020-01-30 21:54
脫口罩後可再戴回去 醫師臉書提示關鍵步驟2020-01-30 21:31
兒童口罩超難買家長慌 雲林縣全台首例每位學生發一盒2020-01-31 12:55
肺炎疫情延燒網友罵「讓對岸死光 」 他嗆：大陸若倒台灣先慘2020-01-31 10:20
火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看2020-01-31 09:29
中國官方專家國外發表論文 武漢肺炎疫情早知道2020-01-31 10:41
【即時短評】四個事實 挑戰政府的「口罩保證」2020-01-30 23:20
活性碳口罩能防傳染病毒？ 網貼衛生署官網點出差異性2020-01-31 11:27
「現在的武漢如科幻電影！」拋不下女友和愛犬 美籍教師拒搭機返美2020-01-31 11:27
口罩要交中央調度 華新口罩工廠明天休館別白跑了2020-01-30 21:06
台鐵：若武漢肺炎疫情升溫 乘客沒戴口罩將拒載2020-01-31 09:36
政院日徵400萬片.…口罩明降為6元 寄出國將沒入2020-01-31 00:14
陸無隱瞞疫情 你信嗎？8醫生PO文預警 被當造謠逮捕2020-01-31 11:00
大陸內部研究早知武漢肺炎已人傳人 醫護人員感染2020-01-30 22:53
大陸武漢肺炎死亡人數新增42例 達到至少212人2020-01-31 06:53
眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北2020-01-30 23:15
高喊團結又縱容綠營罷韓 孫大千諷蔡英文「背後插刀」2020-01-31 11:06
日本再添新病例！20多歲的大陸留學生確診武漢肺炎2020-01-30 20:40
義大利、以色列禁中國航班 不甩WHO說不必限制旅遊2020-01-31 12:46
影／外媒直擊！武漢街頭老翁倒斃 路人不敢靠近2020-01-31 16:49
德國確認第5名武漢肺炎病例 5人屬同家公司2020-01-31 07:56
武漢1台商確診感染 已送協和醫院治療2020-01-31 17:38
檢測4次才確診武漢肺炎！天津患者前3次檢驗均為陰性2020-01-30 21:24
武漢肺炎／兩千居家隔離者請假大問題 政府拚修法補償2020-01-30 23:04
留言