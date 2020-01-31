即將卸任立法院長 蘇嘉全：內心不捨卻無比踏實

今天是立法院第九屆立法委員任期的最後一天，立法院長蘇嘉全也將在今天之後卸下院長一職。蘇嘉全表示，看著收拾完畢、空蕩的辦公室，雖然內心些許不捨，卻也感到無比踏實，因為經過這4年的變革，立法院已經展現出全新的面貌，也重新獲得台灣人民的信心。

蘇嘉全透過臉書抒發即將卸任的心情表示，天下沒有不散的筵席，戰士總有離開戰場的時候，如今國會改革與行政革新的階段性任務已經完成，要深深感謝過去這4年來一起努力的朝野委員、院內同仁、國會媒體，以及所有關心民主自由人權、關心這塊土地未來發展的台灣人民，如果沒有大家齊心協力，共同打拚，台灣的民主進程，就沒有辦法寫下全新的里程碑。

蘇嘉全說，一直以來，自己不管是拚選舉還是做人做事，始終都堅持著「盡力而為，問心無愧」的精神，把挫折當作蛻變的動力，克服人生的挑戰與困難，「可以驕傲的說，第九屆立法院沒有辜負民意的期待」。