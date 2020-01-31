口罩之亂！李豔秋：唯一做錯的判斷，相信蘇貞昌這句話

媒體人李豔秋今天在臉書貼文指出，連續三天了，她只要看到超商和藥局就進去問有沒有口罩，直到現在，成功率0，這完全是買樂透的概念了。

李豔秋說，她是個願意反省檢討的人，既然政府打包票說口罩一定夠，年假期間還確保超商貨源充足，行政院長蘇貞昌甚至苦勸大家「要用再去買就可以了」，那買不到口罩一定是自己的問題，想必她不夠勤快，去的門市不夠多，沒搞清楚人家進貨時間。

她表示，可是這幾天她少說巡過20多間店，也試圖掌握進貨時間，可是每家都說「不一定」，有的半夜進貨，有的晚上七八點，有的完全不知道，看配送車什麼時候到而定。她確實沒有積極的在半夜去搶三片口罩，「這是我的錯」。如果把她時時刻刻為口罩奔波在各超商間的身影拍下，可以剪輯成一部「大媽的口罩人生」紀錄片。

李豔秋說，買不到口罩，確實讓她開始懷疑人生，可能通路不對，人脈不夠廣，沒有認得有力人士；也懷疑沒有生死相交的朋友，在這時願意讓幾片口罩給我；她懷疑該去安太歲，因為今年看起來好運沒有相隨。

她表示，到目前為止，她唯一做對的判斷，就是沒有相信蘇揆說「要用再去買就可以了」，唯一做錯的判斷，就是相信蘇揆說「有4500萬片庫存，一定夠用」。這個政府真的「口」一把「罩」，她從沒有中獎的命，這回也認了，祝大家新年快樂「有口皆罩」。