反對裁撤黃復興 郝龍斌：主張裁撤的未必是國民黨的人

表態參選國民黨主席的前副主席郝龍斌今下午接受「少康戰情室」專訪。提及黃復興黨部改革議題，郝龍斌認為，如何提升黃復興戰力、促進改革，讓他們真正符合社會脈動和需求，是未來黨主席要做的事；但他反對裁撤黃復興，因為主張裁撤的人，未必是國民黨內的人，「今天如果是政敵叫你做的事你還做，這是上敵人的當。」

被問及黃復興黨部裁撤議題，郝龍斌說，黃復興過去是國民黨的鐵票部隊，和民進黨新潮流不同，黨員沒做高官或得到任何政治利益，他們是因為理念支持中國國民黨，當然黃復興現在成員現在年紀相對高一點，他認為黃復興要改革、接地氣，甚至讓第二代加入，一起為中華民國奮鬥，這很重要，但裁撤黃復興，是不值得談的議題。

對於與青壯派立委江啟臣共同競逐黨魁，被視為世代之爭，郝龍斌說，他可以體會到為何大家對國民黨比較殷切，黨內目前檯面上年輕的政治人物確實比較少，在培養年輕人這塊做得不好，既然要做黨主席，要給年輕世代舞台、歷練，未來決策體系包括副主席、秘書長、副秘書長等一級主管，希望能在40歲以下，且比例無上限，提供平台讓他們接受磨練，準備未來接班。

郝龍斌提到，黨內有人主張更名為「台灣國民黨」，但他認為，中國國民黨的中國，指的是中華民國，只要認同國民黨核心理念，「黨內有派系我不反對，」甚至針對黨名來討論、辯論也可以，但中華民國是他堅持的理念，他覺得黨名必須堅持，但他持開放態度，如果有人主張台灣國民黨，或有兩種派系，他都接受。

提及高雄市長韓國瑜罷免案，郝龍斌表示，武漢肺炎疫情防治，是韓國瑜首要要做的，以展現他處理高雄市政、維護市民安全；韓國瑜拿下高雄市，是國民黨20年沒做到的事，國民黨一定要窮盡洪荒之力，協助他做好市政，取得市民認同。萬一罷免案成案，黨中央也要和高市府全力合作，不讓韓被罷免，這是未來黨主席首要的事情。