郝龍斌：大陸應給台灣基本善意 兩岸論述不急調整

國民黨主席補選3月7日登場，表態參選的前副主席郝龍斌今下午接受「少康戰情室」專訪，提及兩岸論述。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨主席補選3月7日登場。表態參選的前副主席郝龍斌今下午接受「少康戰情室」專訪。提及兩岸論述，郝龍斌認為，正視中華民國存在事實是國民黨基本理念，不容改變；九二共識、一中各表是不是要改變，黨內可以對話、辯論，但不急著形成新共識，現在國民黨在野，執政的是民進黨，應該由他們和對岸展開對話，尋求共識。

國民黨此次敗選，被歸因於親中、對北京不夠強硬。郝龍斌表示，國民黨有很多人在那裡，事實上是真正矮了一截，或在對岸有生意上的往來，不見得是政治人物，他們為牟取經濟利益，做出有損尊嚴的事，這是民眾認為國民黨親中很重要的原因，這部分若不徹底宣示、執行，無法爭取年輕人支持，身為國民黨領導人，應該戒慎警惕。

主持人趙少康詢問，若當選主席，是否會規範黨員赴陸有相關禁止行為？郝龍斌說，他無法要求黨員，但他認為，某些層級以上的黨員、國民黨主要領導人或有代表性的人物，到大陸原則上不應該接受對岸招待，不應該有除了溝通交流以外的往來，在彼此對等尊嚴的前提下，台灣也能做諍友的角色，促進大陸民主化有所進展。

趙少康再問，未來當選主席，若北京堅持不承認中華民國，也不讓台灣參與國際組織？郝龍斌表示，「如果釋出善意得不到對等尊嚴回應，我們不需要跟他交往」，通航、通商將來有無必要再繼續進行下去，也可以重新考量。

郝龍斌說，並不希望這樣的事情發生，兩岸本來就是血濃於水的兄弟關係，合則兩利、分則兩害，也不希望透過恐怖平衡的方式互相傷害，但大陸應該給台灣基本善意，近來武漢肺炎疫情延燒，台灣在國際空間應有發言和參與餘地，很多環保衛生、民生議題都該超越政治。

郝龍斌宣布參選後，宣示不角逐下任總統。他今再強調，國民黨要團結，自己不能有私心，不能把主席作為下個政治職位的跳板，大家才願意相信、合作；既然今天要做黨主席，為黨圖謀未來勝利，無私是很重要的事。