親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

再添一例！1台商確診感染武漢肺炎 已送協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

郝龍斌：大陸應給台灣基本善意 兩岸論述不急調整

2020-01-31 17:06聯合報 記者鄭媁／台北即時報導

國民黨主席補選3月7日登場，表態參選的前副主席郝龍斌今下午接受「少康戰情室」專訪...
國民黨主席補選3月7日登場，表態參選的前副主席郝龍斌今下午接受「少康戰情室」專訪，提及兩岸論述。 記者杜建重／攝影
分享

國民黨主席補選3月7日登場。表態參選的前副主席郝龍斌今下午接受「少康戰情室」專訪。提及兩岸論述，郝龍斌認為，正視中華民國存在事實是國民黨基本理念，不容改變；九二共識、一中各表是不是要改變，黨內可以對話、辯論，但不急著形成新共識，現在國民黨在野，執政的是民進黨，應該由他們和對岸展開對話，尋求共識。

國民黨此次敗選，被歸因於親中、對北京不夠強硬。郝龍斌表示，國民黨有很多人在那裡，事實上是真正矮了一截，或在對岸有生意上的往來，不見得是政治人物，他們為牟取經濟利益，做出有損尊嚴的事，這是民眾認為國民黨親中很重要的原因，這部分若不徹底宣示、執行，無法爭取年輕人支持，身為國民黨領導人，應該戒慎警惕。

主持人趙少康詢問，若當選主席，是否會規範黨員赴陸有相關禁止行為？郝龍斌說，他無法要求黨員，但他認為，某些層級以上的黨員、國民黨主要領導人或有代表性的人物，到大陸原則上不應該接受對岸招待，不應該有除了溝通交流以外的往來，在彼此對等尊嚴的前提下，台灣也能做諍友的角色，促進大陸民主化有所進展。

趙少康再問，未來當選主席，若北京堅持不承認中華民國，也不讓台灣參與國際組織？郝龍斌表示，「如果釋出善意得不到對等尊嚴回應，我們不需要跟他交往」，通航、通商將來有無必要再繼續進行下去，也可以重新考量。

郝龍斌說，並不希望這樣的事情發生，兩岸本來就是血濃於水的兄弟關係，合則兩利、分則兩害，也不希望透過恐怖平衡的方式互相傷害，但大陸應該給台灣基本善意，近來武漢肺炎疫情延燒，台灣在國際空間應有發言和參與餘地，很多環保衛生、民生議題都該超越政治。

郝龍斌宣布參選後，宣示不角逐下任總統。他今再強調，國民黨要團結，自己不能有私心，不能把主席作為下個政治職位的跳板，大家才願意相信、合作；既然今天要做黨主席，為黨圖謀未來勝利，無私是很重要的事。

國民黨郝龍斌北京趙少康

延伸閱讀

影／江啟臣訪馬求支持 吳育昇代郝領表強調：非...

也推集體領導 吳育昇：郝龍斌當主席會把年輕人...

環狀線通車蔡出席、朱立倫缺席 侯友宜：打2通...

林為洲、蔣萬安、林奕華藍新黨團三長 青壯派接...

相關新聞

香港中小學延至3月2日開學

2020-01-31 17:40

口罩之亂！李豔秋：唯一做錯的判斷，相信蘇貞昌這句話

2020-01-31 17:39

影／郝龍斌選黨主席:蔡卓年紀比我大「年齡是假議題」

2020-01-31 17:35

反對裁撤黃復興 郝龍斌：主張裁撤的未必是國民黨的人

2020-01-31 17:20

畢業了！洪慈庸感性PO文：依舊和台灣社會站在一起

2020-01-31 17:11

【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了

2020-01-31 17:06

本屆最年輕立委 賴品妤盼入交通委員會

2020-01-31 16:29

影／環狀線通車柯未與蔡互動 再嗆陸阻WHO是「不信邪」

2020-01-31 15:49

攻擊范瑋琪哈佛學歷 邱毅：何不用同標準檢視蔡英文？

2020-01-31 14:43

「堃昌配」拜訪民眾黨團 賴香伶提三大訴求

2020-01-31 14:34

江啟臣線上調查 民眾最關心的不是反送中而是這議題

2020-01-31 14:18

江啟臣：再不改沒機會 就讓國民黨勇敢一次

2020-01-31 14:15

下屆常會結構未變 藍央委：國民黨「內造化」不會比這屆好

2020-01-31 14:00

影／江啟臣訪馬求支持 吳育昇代郝領表強調：非世代之戰　

2020-01-31 13:49

小弟之姿拚黨主席 江啟臣將拜會歷任黨主席、韓國瑜

2020-01-31 13:48

新國會明就職 綠盼「對話代替對抗」

2020-01-31 13:32

迎接新國會 國民黨視議題監督提升攻防力

2020-01-31 13:31

國民黨團新三長 林為洲任總召、蔣萬安新書記長

2020-01-31 13:26

看衰國民黨常委改選 中委：不會比現在好

2020-01-31 13:25

新國會 民眾黨：盼尊重小黨 時力：訴求以理服人

2020-01-31 13:24

推賴楊配選立院正副院長 王育敏：明38票全力支持

2020-01-31 13:21

也推集體領導 吳育昇：郝龍斌當主席會把年輕人找回來

2020-01-31 13:19

台灣與北馬其頓同意 互延長雙方免簽5年

2020-01-31 12:46

國民黨未來路線 江啟臣：不應二分法

2020-01-31 12:13

藍主席選舉前哨戰？林為洲打敗鄭麗文當選黨團總召

2020-01-31 12:03

林為洲、蔣萬安、林奕華藍新黨團三長 青壯派接班就等江啟臣

2020-01-31 11:59

爭黨主席 沈富雄預測：江啟臣會贏 郝龍斌輸得不好看

2020-01-31 11:35

總召選舉成主席補選前哨戰？ 鄭麗文：我不代表任何人

2020-01-31 11:30

被詛咒車禍喉癌中風 尹立：字很醜請好好練一下

2020-01-31 11:23

選不贏也不缺席 藍推賴士葆、楊瓊瓔選立院正副院長

2020-01-31 11:22

高喊團結又縱容綠營罷韓 孫大千諷蔡英文「背後插刀」

2020-01-31 11:06

落選人氣仍不減 吳怡農下一步要到全國走一趟

2020-01-31 10:55

影／吳育昇：郝參選主席是世代整合 不是對立

2020-01-31 10:45

U值媒／為何范瑋琪會被罵這麼慘？真心不要高估任何人的精神強度

2020-01-31 10:30

民進黨角逐正副院長 「堃昌配」篤定掌立院

2020-01-31 01:34

王金平告別國會 柯建銘：我來繼承「喬王」

2020-01-31 01:34

民進黨總召之爭 一通電話化解「酷斯拉對決」

2020-01-31 01:34

黨鞭之爭一夕生變！陳明文退選 柯建銘續任總召

2020-01-31 01:34

陳信瑜今就任北市勞動局長 18團體抗議

2020-01-31 00:02
看更多

熱門文章

澳門夫婦搭郵輪發燒 數千乘客在義大利無法下船

2020-01-30 20:32

全球疫情整理包／武漢肺炎列國際公衛緊急事件 美日升高警示

2020-01-31 15:44

影／武漢肺炎第九例丈夫是漏網輕症！不符合當時通報條件

2020-01-30 17:59

武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事發生了

2020-01-30 22:04

拿武漢肺炎歧視黃種人！歐洲霸凌總動員 無法想像…

2020-01-31 08:00

口罩每片6元是德政？女議員：這些人都賺一手

2020-01-31 10:44

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診9692例 看每日疫情變化圖表

2020-01-31 15:30

因應武漢肺炎 澳門宣布無限期停課

2020-01-30 18:39

美出現境內人傳人 WHO：武漢肺炎列國際公衛緊急事件

2020-01-31 03:57

經濟部：2月1日起口罩將調降至1片6元

2020-01-30 22:16

痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根本兩回事

2020-01-30 19:41

武漢肺炎病例增！杭州一企業30人開會 11人中鏢感染

2020-01-30 21:20

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

2020-01-31 10:44

勞動部要雇主提供口罩 高嘉瑜：要去哪買 是在哈囉？

2020-01-31 13:59

台灣被排除加入WHO 柯文哲：中共再擋就跟他拚了

2020-01-31 13:26

超商現在一片口罩8元太貴？一張圖說明真相

2020-01-30 18:57

違規郵寄口罩出國 海關沒收2095片

2020-01-30 19:08

最新疫情統計／陸武漢肺炎確診9692例 死亡213人

2020-01-31 08:15

開工抓數十件違規！ 郵包寫「日常用品」卻寄口罩出國　

2020-01-31 10:19

「來自武漢」竟被鐵條封死在家中 網友怒轟：人性呢？

2020-01-30 21:54

武漢肺炎我9名確診個案接觸者465人 32人出現症狀

2020-01-31 14:16

脫口罩後可再戴回去 醫師臉書提示關鍵步驟

2020-01-30 21:31

肺炎疫情延燒網友罵「讓對岸死光 」 他嗆：大陸若倒台灣先慘

2020-01-31 10:20

火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

2020-01-31 09:29

兒童口罩超難買家長慌 雲林縣全台首例每位學生發一盒

2020-01-31 12:55

中國官方專家國外發表論文 武漢肺炎疫情早知道

2020-01-31 10:41

【即時短評】四個事實 挑戰政府的「口罩保證」

2020-01-30 23:20

口罩要交中央調度 華新口罩工廠明天休館別白跑了

2020-01-30 21:06

政院日徵400萬片.…口罩明降為6元 寄出國將沒入

2020-01-31 00:14

台鐵：若武漢肺炎疫情升溫 乘客沒戴口罩將拒載

2020-01-31 09:36

活性碳口罩能防傳染病毒？ 網貼衛生署官網點出差異性

2020-01-31 11:27

「現在的武漢如科幻電影！」拋不下女友和愛犬 美籍教師拒搭機返美

2020-01-31 11:27

陸無隱瞞疫情 你信嗎？8醫生PO文預警 被當造謠逮捕

2020-01-31 11:00

大陸內部研究早知武漢肺炎已人傳人 醫護人員感染

2020-01-30 22:53

眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北

2020-01-30 23:15

大陸武漢肺炎死亡人數新增42例 達到至少212人

2020-01-31 06:53

日本再添新病例！20多歲的大陸留學生確診武漢肺炎

2020-01-30 20:40

口罩新措施！每人限買一至三片 至2月15日止

2020-01-30 18:21

德國確認第5名武漢肺炎病例 5人屬同家公司

2020-01-31 07:56

扯！居家檢疫者失聯趴趴走 指揮中心：累犯就公開姓名

2020-01-30 17:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top