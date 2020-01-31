【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了

武漢肺炎疫情蔓延，女藝人范瑋琪不滿行政院長蘇貞昌禁止口罩出口，在臉書飆罵「狗官」惹議，後來由她丈夫透過綠委聯絡蘇貞昌，希望能「當面再次道歉」，蘇揆展現EQ，沒責怪、沒生氣，還希望范一家人要做好防疫；約莫同時，有網友說民進黨政府統購口罩批給超商賺取暴利，民進黨中央跳出來痛斥惡毒不實，決定提告遏止歪風。

同樣是口罩引發的風波，民進黨表現出兩種截然不同的態度，一向利口的蘇貞昌，對於女藝人情緒性的謾罵竟無一絲怒氣，還展現長輩風範，叮嚀女藝人一家做好防疫，儼然是這次武漢肺炎疫情中轉折最大第一幕，女藝人影響力大，透過「狗官」風波，蔡政府也說清楚口罩出口禁令是為自救，台灣的口罩有80%是仰賴進口等事實，輔以蘇揆的溫韾體恤，也算是蔡政府在這一次防疫作戰中最深烙人心的操作。

只是，蘇貞昌演了半場好戲，民進黨中央接力上場就走樣了，民進黨中央稍早舉行記者會，指近日網路流傳民進黨統購口罩批給超商賺取暴利的謠言，痛斥是充滿惡意且不實，非常惡毒，民進黨澄清絕無此事，不姑息也不容許謠言繼續散播，民進黨決定提告遏止歪風。

民進黨發言人何博文指出，謠言稱民進黨政府統購口罩批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400到600萬個，一天賺1500萬，乘以30，等於一個月賺45億元，這謠言充滿惡意不實，連最基本的算術都算錯。另一發言人周江杰也說，今天起政府每天徵購400萬片的口罩產量，140萬片供醫療及防疫公務使用，260萬片供民生需求，考慮年後成本降低，二月一日起改為一片6元，政府「統一徵購、統一調控、統一售價」，口罩夠用就好，請大家不要囤積。

蘇貞昌和民進黨中央一搭一唱，只是白臉唱得比黑臉好，何博文說網路謠言連最基本的算術都算錯，其實他說得沒錯，一天若賺1500萬，一個月也只賺4.5億元，何來45億元？這謠言也錯得太離譜，但也正因為太離譜，很容易被識破揭穿，行政院都不擔心，民進黨中央又擔心什麼？

民進黨中央大費周章批判網路「惡毒」的謠言，並要對「員林人大小事」、「頭份竹南大小事」等臉書社團提告，但又對台北市議員游淑慧、新黨律師陳麗玲質疑衛福部、台北市聯醫口罩進價是1.5元左右，但政府卻以8元、6元釋出，難道沒有人居中賺一手？以及口罩定價8元、6元是否為限制競爭、促成聯合行為的幫兇？民進黨中央都避而不提，又怎能怒責臉書社團對於口罩牟利的質疑？光是一句「 年假成本相對比較高」如何能杜悠悠之眾口？