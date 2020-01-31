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【重磅快評】蘇貞昌沒責怪范瑋琪 民進黨接演走樣了

2020-01-31 17:06聯合報 主筆室

武漢肺炎疫情蔓延，女藝人范瑋琪不滿行政院長蘇貞昌禁止口罩出口，在臉書飆罵「狗官」惹議，後來由她丈夫透過綠委聯絡蘇貞昌，希望能「當面再次道歉」，蘇揆展現EQ，沒責怪、沒生氣，還希望范一家人要做好防疫；約莫同時，有網友說民進黨政府統購口罩批給超商賺取暴利，民進黨中央跳出來痛斥惡毒不實，決定提告遏止歪風。

同樣是口罩引發的風波，民進黨表現出兩種截然不同的態度，一向利口的蘇貞昌，對於女藝人情緒性的謾罵竟無一絲怒氣，還展現長輩風範，叮嚀女藝人一家做好防疫，儼然是這次武漢肺炎疫情中轉折最大第一幕，女藝人影響力大，透過「狗官」風波，蔡政府也說清楚口罩出口禁令是為自救，台灣的口罩有80%是仰賴進口等事實，輔以蘇揆的溫韾體恤，也算是蔡政府在這一次防疫作戰中最深烙人心的操作。

只是，蘇貞昌演了半場好戲，民進黨中央接力上場就走樣了，民進黨中央稍早舉行記者會，指近日網路流傳民進黨統購口罩批給超商賺取暴利的謠言，痛斥是充滿惡意且不實，非常惡毒，民進黨澄清絕無此事，不姑息也不容許謠言繼續散播，民進黨決定提告遏止歪風。

民進黨發言人何博文指出，謠言稱民進黨政府統購口罩批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400到600萬個，一天賺1500萬，乘以30，等於一個月賺45億元，這謠言充滿惡意不實，連最基本的算術都算錯。另一發言人周江杰也說，今天起政府每天徵購400萬片的口罩產量，140萬片供醫療及防疫公務使用，260萬片供民生需求，考慮年後成本降低，二月一日起改為一片6元，政府「統一徵購、統一調控、統一售價」，口罩夠用就好，請大家不要囤積。

蘇貞昌和民進黨中央一搭一唱，只是白臉唱得比黑臉好，何博文說網路謠言連最基本的算術都算錯，其實他說得沒錯，一天若賺1500萬，一個月也只賺4.5億元，何來45億元？這謠言也錯得太離譜，但也正因為太離譜，很容易被識破揭穿，行政院都不擔心，民進黨中央又擔心什麼？ 

民進黨中央大費周章批判網路「惡毒」的謠言，並要對「員林人大小事」、「頭份竹南大小事」等臉書社團提告，但又對台北市議員游淑慧、新黨律師陳麗玲質疑衛福部、台北市聯醫口罩進價是1.5元左右，但政府卻以8元、6元釋出，難道沒有人居中賺一手？以及口罩定價8元、6元是否為限制競爭、促成聯合行為的幫兇？民進黨中央都避而不提，又怎能怒責臉書社團對於口罩牟利的質疑？光是一句「 年假成本相對比較高」如何能杜悠悠之眾口？

民進黨與其興訟，浪費司法資源，倒不如也學學蘇貞昌，心平氣和把口罩這本帳算清楚、說清楚，讓民眾心裡的問號統統消除，若還有心思的話，就好好想著民進黨準立委高嘉瑜提出廠商僱主要到那裡買口罩給員工戴的問題，否則勞動部等著祭出的30萬元罰單，可不是鬧著玩的。

民進黨發言人何博文指謠言稱民進黨政府統購口罩批給超商牟利，謠言充滿惡意不實，連最...
民進黨發言人何博文指謠言稱民進黨政府統購口罩批給超商牟利，謠言充滿惡意不實，連最基本的算術都算錯。 圖取自何博文臉書
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