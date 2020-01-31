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澳網／謝淑薇女雙屈居亞軍 仍將重返世界第一

「死亡率被高估」前台大醫預測新冠病毒疫情4走向

影／環狀線通車柯未與蔡互動 再嗆陸阻WHO是「不信邪」

2020-01-31 15:49聯合報 記者 潘姣琪 王彥鈞 新北即時報導

耗費近700億元、歷時11年的新北環狀線第一階段，今(31)日正式通車，總統蔡英文、交通部長林佳龍、台北市長柯文哲與新北市長侯友宜等人上午都到十四張站出席通車典禮，會後侯友宜帶著初次體驗環狀線的柯文哲一路搭到Y20新北產業園區站，雙方在車上相互對談交流，柯也讚賞品質相當好。

但在通車典禮上，蔡英文與林佳龍都未戴口罩，柯文哲稱：「我們每個人都戴，她就可以不用戴了」，一旁侯友宜聽聞忍不住笑出來，隨後解釋說密閉空間還是要戴著比較好，是因為剛剛要拍照紀念歷史性一刻，才先口罩脫下來。柯文哲與蔡英文零互動也成為焦點，柯文哲笑稱：「我又不是故意的」，是因為侯友宜卡在中間。

目前武漢肺炎全球確診人數不斷增加，由於中國大陸阻擋，台灣長期被WHO(世界衛生組織)摒除在外，日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道近日都相繼為台灣發聲，希望將台灣納入成為一同防疫的成員。柯文哲也批評中國大陸作法就是「不信邪」，表示國際外交上要互相角力或出怪招都行，唯獨醫療這塊不行。

為了配合民眾方便，Y20新北產業園區站連接桃園機場捷運A3站預辦登機也於今日下午同步啟用，桃園市長鄭文燦也去視察，雖然與侯友宜、柯文哲同時間都在新北產業園區站，但雙方卻沒有打照面，各走各的行程。鄭文燦表示在環狀線開放免費搭乘1個月這段時間內，相互轉乘更享有8折優惠。至於同步開放大型交通運輸，是否會造成防疫破口？鄭文燦表示並不擔心，因為機捷車廂內設有首創的電漿殺菌空調，目前看來乘客都很習慣，不會因為防疫影響效率。

新北市環狀線上午舉行通車典禮後，新北市長侯侯友宜及台北市長柯文哲搭乘環狀線，柯也...
新北市環狀線上午舉行通車典禮後，新北市長侯侯友宜及台北市長柯文哲搭乘環狀線，柯也讚賞品質相當好。記者王彥鈞／攝影
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柯文哲侯友宜口罩捷運環狀線WHO

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