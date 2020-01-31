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攻擊范瑋琪哈佛學歷 邱毅：何不用同標準檢視蔡英文？

2020-01-31 14:43聯合報 記者林文義／台北即時報導

武漢肺炎在全球蔓延，女藝人范瑋琪不滿行政院長蘇貞昌禁止口罩出口，在臉書飆罵狗官惹議，她的丈夫已透過民進黨立委聯絡上蘇貞昌，希望能當面再次道歉；前立委邱毅表示，范瑋琪的「狗官説」使她成為綠媒、廢青和網軍的攻擊焦點，連她的「哈佛學歷」也成攻擊題材，質疑范的學歷也算可受評論的公共議題，畢竟范是受年輕人喜愛的公眾人物，但為什麼不用同樣的標準檢視蔡英文的博士學歷呢？

邱毅指出，這就是典型的「雙重標準」，也是台灣社會最嚴重最致命的病毒。針對蔡英文的「假博士事件」，被提出的證據已顯示「鐵證如山」，倫敦大學在1983、1984、1985，這三年的博士畢業生從未有「蔡英文」其人，但是蔡英文卻高高在上置之不理，質疑者被控告抹黑，討論者被查水表威嚇。面對這種違反公義人權的綠色恐怖，台灣社會竟然集體沈默，卻對范瑋琪的「哈佛學歷」窮追猛打，這已經不僅僅是「雙重標準」的問題，而是社會道德倫理的喪失與墮落。

邱毅說，他過去追打陳水扁貪污弊案時，媒體畏懼陳水扁的威脅而有所偏袒，社會大眾秉持「官大學問大」的媚俗封建而苛責他。然而儘管如此，社會的道德標準還是有一定底缐的，所以最後陳水扁才能被繩之以法。不過，現在的社會真是不同了，可以漠視蔡英文以「假博士」詐騙三十多年，可以略過蔡英文詐領「副教授薪資」的貪污行為，可以對蔡英文遺失的「博士論文正本」毫無質疑。

邱毅表示，是什麼樣的社會病毒扭曲了這個社會，台灣以外的人都在問他一個問題：「蔡英文的政績這麼差，為什麼還能以817萬的空前高票連任」？他回答不出來，也真的無法回答，只覺得內心一陣絞痛，這還是他努力打拚一生的台灣嗎？這種社會病毒比目前流行的武漢冠狀病毒更加可怕，卻似乎被刻意的沒視忽略了！

有網友感慨，亞洲其他的小龍都已經長大成了大龍，天天大魚大肉的吃著。臺灣竟然還在啃著芒果乾 ！悲乎？有網友支持邱毅繼續博士論文案，但也有人說，選舉已經結束了，蔡英文的博士是真是假，其實社會上大都不是很在乎，也許有沒有其他涉貪案件才是社會大眾所關心的。更有人盼邱毅能用這樣的態度去揭發國民黨的不當黨產。

藝人范瑋琪日前在臉書飆罵「狗官」，引發網友討論。圖／摘自臉書
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蔡英文邱毅陳水扁

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