「堃昌配」拜訪民眾黨團 賴香伶提三大訴求

第十屆立委明宣誓就職並選舉立法院正副院長，民進黨團推舉不分區立委游錫堃搭配現任副院長蔡其昌角逐。「堃昌配」今天拜會民眾黨團爭取支持，黨團總召賴香伶提出，參政權年齡下修、居住正義、財政紀律等三點訴求；游回應，對參政權下修等涉及修憲問題態度開放，若能在全院取得共識都樂觀其成，未來主持院會、朝野協商也將做到黨團平等與程序正義。

賴香伶表示，民眾黨從去年成立至今，主打「台灣重開機」，在國會改革部分有三點主要訴求。第一、啟動修憲，下修參政年齡，讓青年有更大參與政治的空間；第二、強化國家治理，特別針對居住正義部分，改善青年隊住房、育兒的負擔；第三、處理財政收支畫分，嚴守國家財政紀律。

賴香伶說，雖然民眾黨未能扮演立院關鍵少數角色，但仍期盼未來無論在召委選舉、程序委員會排案時，小黨的聲音不會再像過去總是被忽略，只能扮演倡議角色，「不要忽略小黨主張的議題與法案，這是我們進立法院最大心願」。

游錫堃表示，立法院長最重要是是主持會議，並維持立法院能夠正常運作，未來若有機會擔任院長，一定會對所有黨團公平對待，任何法案、議案被提出，也會維持程序正義，並兼顧議事效率與品質。游說，4年前蘇嘉全初任立法院長時曾提出透明專業國會的改革目標，若自己能當選院長，會繼續深化各項措施，以增進立院運作效率。