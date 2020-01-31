怕再掀幼幼版「口罩之亂」 統一徵用包含兒童口罩

這一兩周各級學校將陸續開學，但武漢肺炎持續升溫，學生互動密集，即使目前醫界仍認為武漢肺炎對兒童威脅較低，但現在孩子生得少，每個都是爸媽捧在手裡的寶，即使學校、安親班沒規定，還是希望孩子戴口罩上課，但市面兒童口罩有限，恐再掀幼幼版「口罩之亂」。

世界衛生組織（WHO）今日宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，我國今日舉行專家會議，由於我國尚未出現社區感染，專家建議一般學生無須戴口罩，如生病，請在家休息。

中國武漢肺炎全球病例數持續增加，使這個春節人心惶惶，並大量購買口罩自保，造成缺貨不斷。經濟部自昨開始徵用口罩，經濟部工業局副局長楊志清強調，統一徵用屬「全數」徵用，意即包含成年人用及兒童口罩，想買兒童口罩的家長，不需要各憑本事從一般通路採購。

楊志清表示，目前我國口罩生產總量中，約一成是兒童口罩，目前正在了解市面兒童口罩供需狀況，會再視疫情調整，也會進一步與教育部開會討論，若兒童用口罩用量增加，可隨時調配生產量， 我國口罩產能是有能力處理。

教育部司長黃雯玲也表示，因為目前沒有要求各級學校或幼兒園學生須戴口罩上學，因此，不會要求學校需要負起提供兒童口罩的責任，目前尚未有學校正式申請延後開學，這幾天會找各級學校開會，討論開學後防疫工作指引。至於暫緩陸生期限一到，也非立即開放，會再參考疫情所需。