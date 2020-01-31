江啟臣線上調查 民眾最關心的不是反送中而是這議題

國民黨立委江啟臣今接受電台專訪，談到他在決定參選國民黨主席後做了線上問卷調查，發現民眾最關心的並非反送中議題，而是低薪等民生議題。而針對國民黨要改革的部分，不少民眾也反映應該給年輕人多點機會，黨應該更接地氣。他表示，未來應該系統性的培養年輕人，改變黨內「少子化」的狀況。

江啟臣談到他宣布參選隔日，即啟動針對國民黨改革的線上問卷調查，問卷上線僅4小時就收到1300份，24小時就有3000份，到目前為止已達到1萬份，回覆率達48%，年齡層分布在30歲到50歲。

江啟臣說，這些問卷主要希望國民黨未來能做到幾件事，第一、讓年輕人多點機會；第二、國民黨更接地氣、回應民意；第三、做好世代溝通。不要不知為何而戰，也不要不知道該把人民帶往哪個方向，國民黨有太多舊思維、觀念遠離人民。

江啟臣說，這次大選外界都認為反送中議題很重要，但他收到針對2020大家關心的議題，其實大部分是薪資、民生問題。

對於未來如何培育年輕人。江啟臣也提到，第15屆總統選舉在20歲至40歲的投票人口開出約75%的投票率。他分析，這些人屬於網路世代並接受民主思想薰陶，也存在「公平競爭、自由選擇」的觀念。

他說，國民黨不是世代交替的問題，而是黨內少子化的問題，要如何讓國民黨多生貴子，多些新世代才是關鍵，所以不是只有世代傳承，更重要的是人才培育。