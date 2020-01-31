下屆常會結構未變 藍央委：國民黨「內造化」不會比這屆好

國民黨3月7日補選黨主席併選中常委，因剛遭逢敗選，黨內對下任常會內造化有期待。但因這次只改選常委，具參選常委資格中央委員仍換湯不換藥，有央委悲觀分析下屆常會組成不會比現在好。

不過中常委李德維認為，這屆中常委包含資深放棄連任、選後請辭負責者在內，粗估將一口氣有10餘位不爭取連任，或許能參選中常委的立委不多，但青壯派與地方民代仍可嘗試，「這次改選對青年是過去以來最好的機會」。

不過也有中常委認為，這屆中常委2017改選後，也一度被譽為有多位青壯派立委進駐中常會，但結果有什麼改變嗎？開會出席率不佳，選後卻搶先跳船明志，這樣的內造化中常會意義何在？

據國民黨黨章規定，32位選任常委由由全國黨代表從現任中央委員中票選。中央委員與黨代表任期都是4年，常委則須2年改選一次。此次常委改選是同屆黨代表、中央委員中的第2次選舉。

若以明天將就任的新國會組成分析，僅10位現任與甫當選的準立委具中央委員身分，但其中有5人已是本屆中常委；今年選後請辭8位中常委中，也有2位連任立委失利，要讓下屆中常會內造化選項有限。

若放寬政黨內造化定義，將成原狹義的國會議員擴大到具所有民選公職身分的中央委員，地方民代、鄉鎮市長的中央委員實力不足，能挑戰的中常委選舉的還是要立委或縣市長，基本參選架構也不會與上屆選舉有多少落差。

有熟悉黨內選務中央委員表示，總計210位具參選常委資格中央委員中，每次會參選的大概就僅50人，有實力的更僅40人左右，已逼近選任中常委總席次，畢竟是黨內選舉，其他人要出線緣木求魚。

該中常委員說，這次常委選舉，具參選資格中央委員與上屆是同批人，可行使選舉權的黨代表也是一樣，這樣的選舉結構，要選出不一樣的常委組成談何容易，更別提內造化。

中央委員蔡明志則認為，黨要推改革，關鍵還是看黨主席魄力與企圖，直接改造黨內文化與體制，從根本翻轉黨權力結構組成樣態，有志推動黨務改革者，不應再把黨改造責任推給中常會，甚至是全代會。