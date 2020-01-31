小弟之姿拚黨主席 江啟臣將拜會歷任黨主席、韓國瑜

國民黨主席補選「郝江對決」態勢確立，表態參選的青壯派立委江啟臣今天表示，現在防疫優先，但他仍會設法安排時間拜訪歷任前主席、15縣市長與22縣市正副議長，防疫之餘有空見「小弟」，樂於表達心中想法與改革理念。

江啟臣也證實，計畫拜訪對象將包含高雄市長韓國瑜。

江啟臣指出，包含他曾拜訪過的前總統馬英九、前主席朱立倫，他們更在乎黨的改革要怎麼實踐，找回民眾對國民黨的支持與信心。江說，我代表參選黨主席，但黨領導不會由一人決定，而是會結合廣大民意。

江啟臣表示，黨的核心價值與重要路線要由下而上聽取意見，黨主席是平台角色，要廣納社會意見與建言，在整合共識，成為黨的路線與決策。

黨內解讀這場「郝江對決」黨主席選舉將是世代之爭，江啟臣說，不能用年紀把這場選舉簡單化約為世代之爭，黨內民主是大家都有權利參與，彼此理念不同都尊重，過程公開公平競爭，讓制度正常化。

江啟臣表示，國民黨要找回的東西蠻多的，民主社會的政黨，黨魂要能反映民意，幫人民解決問題，這也是民主政黨存在的價值，否則無法符合存在理由與價值；民主政黨要經選票洗禮，要存活下來要經過這樣的過程。