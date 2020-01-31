新國會 民眾黨：盼尊重小黨 時力：訴求以理服人

新國會即將開議，民進黨立院黨團盼以對話代替對抗。民眾黨立院黨團總召賴香伶表示，民眾黨以「台北經驗、台灣實現」為方向，儘管身為只有五席的小黨、監督者，不過民眾黨會提出反映民意的法案，希望民進黨團仍在國會一黨獨大、主導法案通過下，能更尊重小黨的提案，及重視法案的進步性，展現比過去對小黨更高的包容性。

時代力量黨團總召邱顯智則表示，時代力量黨團是就事論事，就議題、議案實質討論，民眾也樂意看到新國會有新氣象，非過去在議場丟水球、撒麵粉，尤其國事如麻，很多議案都需要坐下來認真討論，看能不能說服不同意見的人。

賴香伶說，這次蔡英文總統以817萬高票連任，超越過去得票創新高，代表新的民意給予了民進黨更高期望，盼新國會有更多理性對話，這也是民眾黨期待國會改革的第一步。賴提到，因為台灣的選制結構，讓小黨難有發聲機會，導致小黨做法上，相對地變成為反對而反對，期望新國會可以讓小黨有更大空間。