也推集體領導 吳育昇：郝龍斌當主席會把年輕人找回來

國民黨前副主席郝龍斌今委託前立委吳育昇代表領表，國民黨主席補選「郝江對決」態勢成形。吳受訪時表示，郝江對決是黨內良性競爭，不管誰當選都是世代最佳整合，都可以把國民黨內不同世代的人呼喚、爭取出來。

吳育昇說，這段時間很多人對國民黨失望轉身離開，如果郝龍斌能當選，一定會努力找回失去的國民黨朋友；而把年輕人找回來，也是郝當仁不讓的責任與義務。

對外界質疑郝龍斌年紀太大，吳育昇反問，民進黨主席卓榮泰也超過60歲，就沒人認為應交班30、40歲年輕人；不會說年紀輕就沒有智慧，也不會說年紀大就不應該傳承。

吳育昇批評，有人說郝龍斌應禮讓給年輕的青壯派立委江啟臣，讓青年世代來接班，但若今天黨主席補選只有江一人，那這不叫競爭或世代接班，反而變成沒人勇於承擔爭取黨主席，這不符合社會各界期待。

吳育昇說，國民黨已經到敗到這番田地，不要在年齡上做文章，應該要整合國民黨黨內跨世代、跨省籍、跨年齡、跨專業的過程，郝龍斌最有這方面的能力，並讓黨內各方面包含次級團體的力量，都能接納郝龍斌領導。