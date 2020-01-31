迎接新國會 國民黨視議題監督提升攻防力

民眾黨盼尊重小黨 時力樂見新氣象

立法院明天新科立委報到，國民黨立委林為洲說，未來在野聯盟應視議題監督執政黨，國民黨會再提升攻防戰力。民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，民進黨展現比過去對小黨更高的包容。時代力量黨團總召邱顯智指出，時力就是就事論事，樂意看到新國會新氣象。

林為洲表示，看議題決定，與民進黨團，民進黨政府的攻防策略，對民眾有利的，會支持，但有疑慮的，比如自肥條款，民眾很反感，就要提高監督力度與密度，並不是民進黨的法案就不支持。

林為洲指出，在野要聯盟，可以合作就盡量合作，因為多幾席監督力量才會大，這樣才能提高監督的力度。關鍵還是國民黨要更強一點，會提高戰鬥力。

賴香伶表示，民眾黨以台北經驗，台灣實現為方向，儘管身為只有五席的小黨與監督者，民眾黨會提出反映民意的法案，希望民進黨團仍在國會一黨獨大與主導法案通過下，能更尊重小黨的提案，及重視法案的進步，展現比過去對小黨更高的包容。

賴香伶說，這次蔡英文總統得票創新高，代表新的民意給民進黨更高期望，盼新國會有更多理性對話，這也是民眾黨期待國會改革的第一步。

邱顯智表示，很多議案需要坐下來認真討論，看能不能說服不同意見的人。以目前防疫武漢肺炎為例，可以大家集思廣益，找出最好的方法防疫。