林為洲、蔣萬安、林奕華藍新黨團三長 青壯派接班就等江啟臣

尋求浴火重生的國民黨，今日選出新的黨團三長，分別由林為洲出任總召、蔣萬安擔任書記長、林奕華為首席副書記長。林為洲表示，包含參選黨主席的立委江啟臣在內，四人事前講好要一起扛責，由青壯派接班。有其他藍委認為，這四人就等江啟臣當選主席，形同要將國民黨從八德路搬到中山南路。

林奕華則表示，國民黨要轉型成內造型政黨，透過有民意基礎的人帶領黨改造，可以讓黨改革更靈活，也更貼近民意，尤其國民黨再次成為在野黨，立法院絕對是未來相當重要的表現戰場。

2020國民黨大選潰敗，檢討敗選原因之一，就是黨中央中常委欠缺民意基礎，黨與民意脫節，江啟臣率先表態要參選黨主席，林為洲、蔣萬安也跳出來承擔黨團重任。林為洲說，國民黨經歷這次總統提名過程亂七八糟、不分區名單亂搞，但他與蔣萬安、江啟臣、林奕華都還是選得不錯，有感應該要為黨扛起責任，才能讓國民黨的品牌重新塑造。

林奕華說，選後她們這些青壯世代立委都彼此有聯繫，也都認為黨的改造比黨主席改選重要，大家應該都要投入並承擔責任，尤其國民黨終究還是要面對選舉，選舉經驗就是很重要的參考。

林為洲也說，他擔任總召將擔負起黨團與黨中央的橋樑，未來也會與黨主席候選人江啟臣密切合作。至於黨團書記長一職，萬安日前表態願意承擔，林也透露，是他打電話給蔣萬安要蔣慎重考慮，蔣萬安考慮兩個小時隨即答應，並找林奕華出任黨團副書記長，展現黨青壯生代接班的一致形象。