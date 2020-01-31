爭黨主席 沈富雄預測：江啟臣會贏 郝龍斌輸得不好看

國民黨大選潰敗，黨內改革聲浪大，對於三月七日的黨主席補選，前立委沈富雄今天在臉書預測，江啟臣會順利當選，郝龍斌不但輸，而且輸得不好看。郝龍斌如知難而退，會是最佳結局。沈說，人不宜、時間不宜、位子不宜。

對於國民黨改革與黨主席之爭，沈富雄提出十一點看法。沈說，朱立倫退出後，形成江啟臣、郝龍斌互爭主席大位。至於周錫瑋、謝龍介等親韓人士不敢輕舉妄動，因為恐會害了韓的卿卿性命，罷韓的動能會大增。果然，周已在領表第一天明確表態挺江。

沈提到，他預測江啟臣會順利當選，黃復興恐怕不敢表態甚至怯戰。但沈也提到，想不通為何郝想不通，郝的參選是「不對的人、在不對時間、想佔不對的位子」。沈甚至說，他在節目裡公開建議趙少康勸郝不要選，因為郝趙倆有交情，只有趙勸得動。不過，趙拒絕了，還給一個理由「中國派和台灣派要共治國民黨」，這一點，他更想不通了。

沈富雄也提到，郝龍斌如知難而退，會是最佳結局，黃復興黨部消失於無形，失去最後一次反撲的機會。至於如果江啟臣、郝龍斌戰到最後，則黃復興越用力，江啟臣贏得越輕鬆，黃復興的幫倒忙有如韓粉的排斥非同溫層。

沈富雄說，若黨主席之爭，萬一郝龍斌贏得選舉，仍然擋不住國民黨徹底本土化的大勢所趨，頂多只是往後推遲兩年。至於新主席上任後，不必特別挑戰黃復興，只要把黨的組織加以內造化及扁平化，黃復興的19萬黨員在各選區得到成比例的公職及黨代表名額，黃復興的特殊地位自然化解。

沈富雄認為，黃復興系統的黨員如果仍想退黨，他認為，就聽其自然，因不久就會新黨化。至於國民黨改革喊出青壯世代接班，沈說，年齡是假議題，美國的正副總統、參眾兩院議長、民主黨總統候選人前兩名的平均年齡接近80歲。

沈也提到，年齡為什麼在民進黨不成問題，只有在國民黨會有問題，他認為，因為老幹新枝對兩岸政策的主張明顯不同。另外就是退出權力中心的大老們，仍享有不成比例的影響力，這在美國甚至台灣的民進黨甚為少見。