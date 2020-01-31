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陸8醫生PO文預警被當造謠逮捕 今成事前諸葛亮

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

每人限購3片 鄭文燦也排隊買口罩

2020-01-31 11:27聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

因應武漢肺炎疫情，政府協調超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供口罩，每人每次限買1至3片，今天價格仍維持8元，桃園市政府附近的屈臣氏今早10點開門，吸引廿、卅人排隊買口罩，市長鄭文燦視察供貨情形時也跟著排隊，刷悠遊卡購買一組3片、24元口罩，他說，銷售速度蠻快的，調配上要注意供需平衡問題，桃園有6家口罩工廠都在趕工供應，希望防疫工作得到充分支持，不造成民眾恐慌心理。

屈臣氏縣府門市店今天10點開門，還沒開門營業，店外就排起長長隊伍，不少人就是希望能趕在營業後能趕緊買到口罩，市議員陳美梅也來排隊，她說，自己時常要在外跑行程，頻繁接觸民眾，但昨天跑了五、六家藥局、賣場都買不到，有點擔心，好在今天就買到了，開心地拿出口罩笑說「保護自己，也能保護別人」。

今天早上店外就有廿、卅人左右排隊，有民眾說，因為有探病需求需要來買口罩，所以早早就來排隊；店家將一組組包好的口罩放在櫃檯結帳區，一組3片24元，方便民眾直接結帳。

市長鄭文燦一早也親自到店內了解銷售情形，並詢問店員配貨情形？販售價格等？店員表示，一家店配2千個口罩，因為昨天很晚才到貨，已經先包好1千片，其他1千片還放在倉庫正在包，鄭文燦說，依據經濟部與衛福部訊息，今天起包括超商、屈臣氏、全聯與藥局等都有配送，每人限購3片、每片八元，明天2月開始每片降為6元。

鄭文燦也表示，防疫工作由中央統籌、地方配合按照規定照辦，讓疫情資訊透明化，他認為，因應疫情擴大蔓延，國內消費勢必減少，相關產業的紓困要及早討論，行政院已經指示相關單位研擬各項方案，他期許各項方案都能周延推行。

桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買。記者張裕...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買。記者張裕珍／攝影
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因應武漢肺炎疫情，政府協調超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供口罩，每人每次限買1至...
因應武漢肺炎疫情，政府協調超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供口罩，每人每次限買1至3片，今天價格仍維持8元，桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩。記者張裕珍／攝影
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因應武漢肺炎疫情，政府協調超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供口罩，每人每次限買1至...
因應武漢肺炎疫情，政府協調超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供口罩，每人每次限買1至3片，今天價格仍維持8元，桃園市政府附近的屈臣氏今早10點開門，吸引廿、卅人排隊買口罩。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買。記者張裕...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買。記者張裕...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市長鄭文...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市長鄭文燦也來購買關心銷售情形。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市議員陳...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市議員陳美梅也來買。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市長鄭文...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市長鄭文燦也來購買關心銷售情形。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市長鄭文...
桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩，吸引民眾排隊購買，市長鄭文燦也來購買關心銷售情形。記者張裕珍／攝影
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因應武漢肺炎疫情，政府協調超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供口罩，每人每次限買1至3片，今天價格仍維持8元，桃園市政府附近的屈臣氏在結帳櫃台擺放一組組包好的口罩。記者張裕珍／攝影
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武漢肺炎肺炎

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