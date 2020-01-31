落選人氣仍不減 吳怡農下一步要到全國走一趟

2020立委選舉，民進黨立委候選人吳怡農雖然敗給國民黨立委蔣萬安，但人氣依舊在，他的下一步受到矚目。吳怡農上午接受周玉蔻嗆新聞專訪時指出，未來除了成立協會，接下來會全國走一趟，透過各縣市的客廳會、演講場合，跟大家分享國安、18歲公民權等公共議題。

吳怡農說。他們現在還是一個小小的團隊，他覺得成立一個協會，是一個發動議題、運動的一個組織，這個是他的計畫，協會是社團法人，全台發起人有7個縣市就好，社團法人的核心是以人為主，要有會員，這一、兩周內就會遞申請書。

吳怡農說，成立協會是第一步，推動的議題其實是這些年來台灣碰到的軍事威脅，不是昨天才發生，而是一個長期累積的問題，兩岸軍事的逐漸失衡，他希望社會大眾更了解國防上面的挑戰，因為很多政策，很多事情必須去做，才能夠因應現在碰到的威脅，這些在民間可以做更好的的溝通，所以他打算接下來開始全國走一趟。

主持人問吳怡農，這是繼續在政壇發展的第一步？起手式？吳怡農說，不能這樣說，哪有人敗選就在想下一個選舉，現在能做的不是想選舉。至於吳怡農說沒有資格選台北市長？吳怡農說，這是真心話，剛剛落選，剛才在台北市的一個小選區落選，有什麼資格去說要選台北市長。