影／吳育昇：郝參選主席是世代整合 不是對立

相關新聞
爭黨主席 沈富雄預測：江啟臣會贏 郝龍斌輸得不好看2020-01-31 11:35
總召選舉成主席補選前哨戰？ 鄭麗文：我不代表任何人2020-01-31 11:30
被詛咒車禍喉癌中風 尹立：字很醜請好好練一下2020-01-31 11:23
選不贏也不缺席 藍推賴士葆、楊瓊瓔選立院正副院長2020-01-31 11:22
高喊團結又縱容綠營罷韓 孫大千諷蔡英文「背後插刀」2020-01-31 11:06
落選人氣仍不減 吳怡農下一步要到全國走一趟2020-01-31 10:55
U值媒／為何范瑋琪會被罵這麼慘？真心不要高估任何人的精神強度2020-01-31 10:30
王金平告別國會 柯建銘：我來繼承「喬王」2020-01-31 01:34
民進黨角逐正副院長 「堃昌配」篤定掌立院2020-01-31 01:34
民進黨總召之爭 一通電話化解「酷斯拉對決」2020-01-31 01:34
黨鞭之爭一夕生變！陳明文退選 柯建銘續任總召2020-01-31 01:34
陳信瑜今就任北市勞動局長 18團體抗議2020-01-31 00:02
民眾黨人事布局 「小牛」柯昱安轉戰立院2020-01-30 23:09
歲計賸餘千億怎麼花？政院：不需為花而花2020-01-30 22:59
歲計賸餘再破千億 蘇貞昌報喜：政府財務相當好2020-01-30 20:56
日本再增新確診病例！京都20多歲的中國留學生2020-01-30 20:40
不捨王金平離開立法院 柯建銘：公道伯跟喬王由我繼承2020-01-30 18:59
觀光紓困三大方向！無薪假培訓 待遇可望高於基本工資2020-01-30 17:47
影／200多連署點火力全開 罷韓連署首日統計收3萬份2020-01-30 16:44
開工日遇武漢肺炎 藥廠大多實施在家工作2020-01-30 14:10
時力新會期優先法案 續推反紅媒、居住正義2020-01-30 13:53
拜會時力黨團 游錫堃：整合國會職權 提高立院地位功能2020-01-30 13:22
影／民進黨推游錫堃、蔡其昌角逐立院正副院長2020-01-30 13:13
國會龍頭 堃昌配一致鼓掌通過 柯建銘：黨團一團和氣2020-01-30 11:59
罷韓團體諷韓國瑜病毒 孫大千：推罷韓是為掩蓋真相？2020-01-30 11:38
民眾黨進軍國會 柯文哲發豪語：為自己的執政做準備2020-01-30 11:29
新任勞動局長陳信瑜反同色彩惹議 北市府：不影響工作2020-01-30 11:22
取消團拜 韓國瑜關心防疫、參香祈福2020-01-30 11:21
影／游錫堃：我是新科立委 立法院長的事尊重黨團決定2020-01-30 11:07
反同議員接台北市勞動局長 18團體聲明反對2020-01-30 11:07
吳怡農最新動態：團隊未全解散、將成立協會2020-01-30 11:04
續當萬年總召 柯建銘一通電話收服陳明文2020-01-30 10:52
國際書展辦不辦 這兩個30萬人次節展都照辦2020-01-30 10:27
新國會周六開戰 藍軍這項搶第一 嚇到蔣萬安江啟臣2020-01-30 09:00
郝龍斌力主世代整合 江啟臣：讓國民黨貼近民意更重要2020-01-29 11:35
武漢肺炎已132死 日撤僑包機有2人發燒、咳嗽直接送醫2020-01-29 08:17
武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定2020-01-28 20:16
不選國民黨主席？ 朱立倫：改造一定有我 改選不必在我2020-01-28 10:22
韓國瑜的滷肉飯與礦泉水 到底是哪一碗？2020-01-26 13:26
熱門文章
武漢肺炎／台灣確診第9例 研判應屬家庭群聚感染2020-01-30 17:22
武漢入境到宜蘭9名失聯者找到了！1自由行遊客不知去向2020-01-30 16:20
澳門夫婦搭郵輪發燒 數千乘客在義大利無法下船2020-01-30 20:32
全球疫情整理包／美首見人傳人 武漢肺炎列國際公衛緊急事件2020-01-31 08:42
影／武漢肺炎第九例丈夫是漏網輕症！不符合當時通報條件2020-01-30 17:59
家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡2020-01-30 12:04
武漢肺炎風暴 台北國際書展確定延至5月2020-01-30 13:10
武漢肺炎輕症漏網夫傳染妻 專家：不想看到的事發生了2020-01-30 22:04
拿武漢肺炎歧視黃種人！歐洲霸凌總動員 無法想像…2020-01-31 08:00
因應武漢肺炎 澳門宣布無限期停課2020-01-30 18:39
美出現境內人傳人 WHO：武漢肺炎列國際公衛緊急事件2020-01-31 03:57
經濟部：2月1日起口罩將調降至1片6元2020-01-30 22:16
臉書亂PO文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男火速被法辦2020-01-30 11:46
大陸疫情整理包／武漢肺炎確診9692例 看每日疫情變化圖表2020-01-31 11:10
影／台南康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突報警2020-01-30 14:53
痛罵范范卻放過捐武漢千萬的五月天？ 館長：根本兩回事2020-01-30 19:41
武漢肺炎病例增！杭州一企業30人開會 11人中鏢感染2020-01-30 21:20
影／挺台入WHO！加拿大議員拼台灣英文全名 現場爆歡呼2020-01-30 16:13
24日以前武漢入境旅客 宜蘭尚有9名失聯者正急尋中2020-01-30 14:47
超商現在一片口罩8元太貴？一張圖說明真相2020-01-30 18:57
防堵武漢肺炎 日相安倍晉三：臺灣應加入WHO2020-01-30 12:02
違規郵寄口罩出國 海關沒收2095片2020-01-30 19:08
基隆通報8例武漢肺炎疑似病例 報告今出爐全數陰性排除2020-01-30 12:46
「來自武漢」竟被鐵條封死在家中 網友怒轟：人性呢？2020-01-30 21:54
脫口罩後可再戴回去 醫師臉書提示關鍵步驟2020-01-30 21:31
最新疫情統計／陸武漢肺炎確診9692例 死亡213人2020-01-31 08:15
網拍口罩「50片只要85元」該搶嗎？內行人狂勸：千萬別買！2020-01-30 12:21
武漢肺炎防疫整理／ 口罩怎麼選怎麼戴？如何預防、通報及救醫？2020-01-30 16:15
政院日徵400萬片.…口罩明降為6元 寄出國將沒入2020-01-31 00:14
影／和發病者同班機？ 男子留錯誤手機地址神隱 開罰10萬2020-01-30 13:19
【即時短評】四個事實 挑戰政府的「口罩保證」2020-01-30 23:20
口罩要交中央調度 華新口罩工廠明天休館別白跑了2020-01-30 21:06
大陸內部研究早知武漢肺炎已人傳人 醫護人員感染2020-01-30 22:53
影／口罩售完怎麼辦？ 屈臣氏女店員想出這一招2020-01-30 12:18
眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北2020-01-30 23:15
開工抓數十件違規！ 郵包寫「日常用品」卻寄口罩出國2020-01-31 10:19
醫用口罩不可隨便賣 認明許可標誌防買假貨2020-01-30 14:18
大陸武漢肺炎死亡人數新增42例 達到至少212人2020-01-31 06:53
日本再添新病例！20多歲的大陸留學生確診武漢肺炎2020-01-30 20:40
戴口罩就夠了？醫：別讓手機成武漢肺炎病毒溫床2020-01-30 17:08
留言