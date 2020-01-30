歲計賸餘千億怎麼花？政院：不需為花而花
行政院長蘇貞昌今天表示，根據主計總處初估，去年度中央政府的歲入歲出賸餘達1197億元，較前一年（1108億元）又增加近90億元，是連續3年有賸餘，且最近2年賸餘都超過千億元。行政院發言人Kolas Yotaka晚間表示，歲計賸餘用於還債之後，將在討論出更符合民眾所需的用途之後再動用。
蔡政府連年出現「歲計賸餘」，去年初還因政府「經濟紅利」如何發放引發民眾關注。去年一度傳出政府規畫「經濟紅利分享方案」，將對月薪3萬元以下民眾每人發1萬元，但後來行政院大動作澄清，強調傳聞「純屬子虛烏有」，沒有對全民發放現金的規畫。
Kolas表示，歲計賸餘用於還債之後，其餘即存留國庫，不需為花而花；由於今年預算充足，總統理念皆已編入總預算，所以將會在討論出更符合民眾所需的用途之後再動用。
行政院會今天由國發會報告「2020經濟情勢展望」。蘇貞昌提到，去年除了經濟成長表現佳，政府整體財務狀況也相當良好，主計總處初估去年度中央政府的歲入歲出賸餘達1197億元，是連續3年有賸餘；在減債方面，去年除了法定債務還本的835億元外，政府還額外再還債50億元，扣除特別預算舉債，實質減債也達455億元，且已連續2年實質減債，這是近20年來首見，也非常不簡單。
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