歲計賸餘千億怎麼花？政院：不需為花而花

行政院長蘇貞昌今天表示，根據主計總處初估，去年度中央政府的歲入歲出賸餘達1197億元，較前一年（1108億元）又增加近90億元，是連續3年有賸餘，且最近2年賸餘都超過千億元。行政院發言人Kolas Yotaka晚間表示，歲計賸餘用於還債之後，將在討論出更符合民眾所需的用途之後再動用。

蔡政府連年出現「歲計賸餘」，去年初還因政府「經濟紅利」如何發放引發民眾關注。去年一度傳出政府規畫「經濟紅利分享方案」，將對月薪3萬元以下民眾每人發1萬元，但後來行政院大動作澄清，強調傳聞「純屬子虛烏有」，沒有對全民發放現金的規畫。

Kolas表示，歲計賸餘用於還債之後，其餘即存留國庫，不需為花而花；由於今年預算充足，總統理念皆已編入總預算，所以將會在討論出更符合民眾所需的用途之後再動用。