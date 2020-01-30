歲計賸餘再破千億 蘇貞昌報喜：政府財務相當好

行政院長蘇貞昌今天表示，去年除了經濟成長表現佳，政府整體財務狀況也相當良好，根據主計總處初估，去年度中央政府的歲入歲出賸餘達1197億元，較前一年（1108億元）又增加近90億元，是連續3年有賸餘，且最近2年賸餘都超過千億元，「相當好的狀況，非常感謝大家努力」。

蔡政府連年出現「歲計賸餘」，去年初還因政府「經濟紅利」如何發放引發民眾關注。去年一度傳出政府規畫「經濟紅利分享方案」，將對月薪3萬元以下民眾每人發1萬元，但後來行政院大動作澄清，強調傳聞「純屬子虛烏有」，沒有對全民發放現金的規畫。

相隔1年，行政院會今天由國發會報告「2020經濟情勢展望」時，蘇貞昌提到，主計總處上周（1月21日）已公布去年第4季經濟成長率為3.38%，不僅連續4季持續攀升，也是近6季以來最高；去年全年的經濟成長率也上修到2.73%，居亞洲四小龍之首，這是中央各部會、地方政府與國人共同努力下的成果；另主計總處也預測今年的經成長率，仍能維持2.72%，希望大家繼續努力。

接著，蘇貞昌表示，去年除了經濟成長表現佳，政府整體財務狀況也相當良好，主計總處初估去年度中央政府的歲入歲出賸餘達1197億元，是連續3年有賸餘。

「不單如此，在減債方面，也創下很好的紀錄。」蘇貞昌說，去年除了法定債務還本的835億元外，政府還額外再還債50億元，扣除特別預算舉債，實質減債也達455億元，且已連續2年實質減債，這是近20年來首見，也非常不簡單。

他表示，政府懂得拚經濟，讓稅收狀況良好，也會持家，讓國家財政穩健，因此，去年中央統籌分配稅款實際收入達2895億元，比預算數多出91.6億元，「我們也已在農曆年前（1月21日）依照財劃法相關規定，發放給各地方政府」。