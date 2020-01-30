不捨王金平離開立法院 柯建銘：公道伯跟喬王由我繼承

立法院前院長王金平（右二）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院。秘書長林志嘉（右一）、民進黨團總召柯建銘（左二）陪同。記者林伯東／攝影 分享 facebook

立法院前院長王金平今下午在立法院進行巡禮，繞了立院各個角落，拜會每一間辦公室，時間長達一個半小時，為自己44載的立委生涯畫下句點。王金平笑說，他最懷念的地方就是立法院理髮廳；而王金平的老戰友、民進黨團總召柯建銘特地陪他走完這一程，笑說，「立院少了他缺少一個味道，以後喬王和公道伯由我來繼承吧」。

王金平表示，雖然不捨離開立法院，但還是要離開，「人走的路也是一站一站，我走的路已經有完美結局」。他也主動透露離開後最懷念的地方會是理髮廳，這這裡剪了40幾年的頭髮，而且都是同一個理髮師師，將來還是可能會回來這裡剪髮。

談起老戰友柯建銘，王金平講到外界常說的「王柯體制」。他讚柯建銘做得非常好，不但嫻熟議事的行使，也讓立法院運作順暢，這點是令人感念的。他也說，兩人一起合作，都沒私心，為國家、為立法院，絕對沒有互相謀私利，強調「柯建銘非常清白」。

被問及國民黨改革，王金平則建議新任黨主席至少要做到「重振黨魂」、「解決財務」兩件事，希望表態參選的郝龍斌、江啟臣能有君子之爭，不要衍生新的分裂。王也表示明天參選黨主席的江啟臣也會來拜會他，屆時他也會把日前給郝龍斌的建議給江啟臣。