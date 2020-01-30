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圖輯／王金平國會巡禮 告別立法院

2020-01-30 18:58攝影中心 記者林伯東／即時報導

立法院前院長王金平從政逾40年，即將卸下立委身分的他，下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院。

立法院前院長王金平（右二）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別服務近44年的...
立法院前院長王金平（右二）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院。秘書長林志嘉（右一）、民進黨團總召柯建銘（左二）陪同。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（前）在民進黨團總召柯建銘（後）陪同下，下午自立法院大門出發，...
立法院前院長王金平（前）在民進黨團總召柯建銘（後）陪同下，下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，並進院長室和同仁致意。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（右二）下午進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院，並在民進黨...
立法院前院長王金平（右二）下午進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院，並在民進黨團總召柯建銘（左二）、秘書長林志嘉（右一）和國民黨立法委員曾銘宗（左一）陪同下離開立法院。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（右）在民進黨團總召柯建銘（左）陪同下，下午自立法院大門出發，...
立法院前院長王金平（右）在民進黨團總召柯建銘（左）陪同下，下午自立法院大門出發，進行國會巡禮。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（右二）下午進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院，並與民進黨...
立法院前院長王金平（右二）下午進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院，並與民進黨團總召柯建銘（左二）、秘書長林志嘉（左一）和國民黨立法委員曾銘宗（右一）一同在議場主席台合影。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（右二）下午進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院，並與民進黨...
立法院前院長王金平（右二）下午進行國會巡禮，告別服務近44年的立法院，並與民進黨團總召柯建銘（右一）、秘書長林志嘉（左二）和國民黨立法委員曾銘宗（左一）一同在議場前合影。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（左一）在民進黨團總召柯建銘（左二）陪同下，下午自立法院大門出...
立法院前院長王金平（左一）在民進黨團總召柯建銘（左二）陪同下，下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，並與立院職員們揮手致意。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（左）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，並與立院...
立法院前院長王金平（左）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，並與立院職員們握手致意。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（左二）在民進黨團總召柯建銘（左一）陪同下，下午自立法院大門出...
立法院前院長王金平（左二）在民進黨團總召柯建銘（左一）陪同下，下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，並與立院職員們拱手致意。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（右）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，立院職員...
立法院前院長王金平（右）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，立院職員們排排站與王金平握手致意。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，院長會客室內掛著王金平的畫...
立法院前院長王金平下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，院長會客室內掛著王金平的畫像。記者林伯東／攝影
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立法院前院長王金平（右）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，並與立院...
立法院前院長王金平（右）下午自立法院大門出發，進行國會巡禮，告別立法院，並與立院職員們握手致意。記者林伯東／攝影
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立法院王金平

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