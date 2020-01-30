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觀光紓困三大方向！無薪假培訓 待遇可望高於基本工資

2020-01-30 17:47聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

交通部長林佳龍、觀光局長周永輝等人，今天下午與觀光業者會面近3小時，針對金融協助...
交通部長林佳龍、觀光局長周永輝等人，今天下午與觀光業者會面近3小時，針對金融協助、旅遊業轉型、提振品質等三大方向達成多項共識。圖為花蓮東大門夜市人潮。圖／報系資料照
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去年八月陸客限制入境，如今武漢肺炎疫情延燒，觀光局原本祭出的秋冬國旅補助將在1月31日結束，觀光業者盼能接續補助紓困。交通部長林佳龍、觀光局長周永輝等人，今天下午與觀光業者會面近3小時，針對金融協助、旅遊業轉型、提振品質等三大方向達成多項共識。

針對業者擔心疫情將延燒至6月並提出比照失業辦法補助放無薪假員工，林佳龍提出這段時間可開設語言等培訓課程，並可望提供高於基本工資待遇，財源則將與勞動部討論盤點。

與會人員轉述，觀光局現有預算超過百億，林佳龍在會中提出針對紓困、振興方案，將盤點包含金融協助、旅遊業轉型、提振品質等措施，目前預算沒有具體數字，但林佳龍也拋出希望比照SARS期間由政委提出特別條例，幫助紓困振興方案找到財源。

除了無薪假啟動培訓課程之外，由於這段時間旅客較少，交通部也提出在這段期間配合觀光局既有政策，修繕增加無障礙設施、穆斯林設施等，並提供適當補助，林佳龍也在會中提出，交通部正在因應穆斯林來台，要求交通部相關單位、所屬營利事業單位，要有一定比例的免治馬桶，因此也認為旅宿業遇到景氣不佳時可先有投資，旅宿業在現場也表達樂觀其成。

另外，針對紓困方面，交通部也研議與財政部、金管會能要求公股專案紓困方案融資，不要在雨天收傘、造成連鎖倒閉，但因涉及旅遊業、旅宿業、遊樂園等，產業特性不同，且涉及跨部會，仍須協調並與業者討論。

業者也轉述，目前二月底前國籍航空都願意配合退費，今天在會中也提出希望隨著疫情可能擴展到五月，希望三、四月航空公司也不要收取手續費，但因涉及業者，交通部要求交通部政次在下周與業者召開第二次會議。

今天稍早交通部有提出五大紓困措施，包括接待陸客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提前離境，衍生額外費用，以及因暫停出團至中國大陸旅遊，觀光局將研議補貼部分損失；協助旅行業者營運周轉利息補助、觀光旅館及旅館業者融資，提高信貸額度並減收手續費，另研議協調公股行庫成立紓困貸款專案，事先協調排除障礙，盡速放款；推動觀光旅館及旅館地價稅一定期限之租稅優惠，地方政府稅損，則研議透過中央調整統籌分配款比例方式，對配合推動觀光政策之縣市政府予以實質補助。另評估透過立法程序比照2002至2003年SARS期間的營業稅與所得稅減收等，雙方都有達成初步共識。

武漢肺炎肺炎

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