影／200多連署點火力全開 罷韓連署首日統計收3萬份

罷韓連署進入第二天，社群Wecare高雄發起人尹立與台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，今天下午陸續到高雄市議員鄭光峰、陳慧文、康裕成服務處收件，頒發「功在高雄」牌匾。尹立表示，連署昨天開始，統計Wecare高雄、台灣基地、公民割草行動以及各服務站，首日連署人數就超過3萬人；原本預計在30天內達到目標30萬，應可提前達標。

「連署比預期更踴躍！」尹立表示，各連署據點都很熱烈，粗估昨天就已經有3萬多份，幾乎是目標30萬份的十分之一，且昨天還有一些連署點還沒開工，今天初六才都正式開放。昨天領取表格的人很多，還有的是會以郵寄回來，今天晚上還會再陸續統計。

高雄市議員鄭光峰說，今天服務處還沒開門，就已有民眾來等候要連署，單是這個點，希望能達到1萬5000份，他很樂觀達到。進進出出這麼多人，就可以看出民意。

關於外傳高雄民族一路有個地方是「假」的連署點，張博洋表示，台灣基進到現場告訴這位民眾，因為這個點並沒有獲得罷韓三個團體的授權，他們對民眾填寫的個資，需善盡保管的責任，所以當下要求這位先生不要在沒有授權的情況下擅自連署，請撤除攤位。也呼籲民眾若要參與連署，請到三個罷韓團體公布認可的相近300個連署點。

Wecare高雄對於罷韓連署特別製作了Q&A，像是民眾身分證還是舊版原縣區要寫新的還舊的？答案是寫新的最準。至於已寫舊版地址有沒有效？高雄市選委會需再請示中選會。