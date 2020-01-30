開工日遇武漢肺炎 藥廠大多實施在家工作

今天是初六開工日，通勤往來人潮湧現，但包括捷運、公車，以及各辦公大樓都是密閉空間，且因武漢肺炎疫情持續擴大，讓民眾、上班族憂心忡忡；不少企業因此進行人力調整，或在開工前一天向員工宣佈應變措施。而在台外商藥廠們，如台灣艾伯維、台灣諾華等，也大多實施在家工作，或盡可能降低與會人數，輔以視訊、電話、電郵等方式進行工作。

台灣艾伯維向員工發出五點聲明，表示建議今明兩天（30和31日）辦公室同仁在家工作，如需進辦公室，請確認沒有發燒等症狀，並徹底洗手、載口罩；若業務同仁需進出醫療院所拜訪，請配合其出入管制措施並戴口罩，尤其避免進入診間拜訪。

此外，即日起至2月底前，禁止員工到中國及香港出差，而過去14天有至中國和香港出差、旅遊同仁，需主動通報；公司已採購大量口罩供同仁使用外，未來將視疫情變化，隨時更新相關規定。

台灣諾華表示，公司致力維護員工健康、確保工作場所的安全，因新型冠狀病毒疫情正在持續發展中，故提供彈性讓員工應對開工日。已向員工宣佈在開工的今明二天，可採用在家遠端工作，暫時不用到辦公室上班。

輝瑞大藥廠與台灣阿斯特捷利康（AZ），則採彈性措施。輝瑞表示，今日雖採正常出勤，但員工若有身體不適，請通報主管並就醫後，可在家上班，並進行自主健康管理14天。若最近14天曾至中國旅遊者，或與武漢、湖北區域親友接觸者，亦請通報主管後在家上班，進行自主健康管理14天。