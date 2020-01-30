時力新會期優先法案 續推反紅媒、居住正義

時代力量立法院黨團今天舉行記者會，公布第10屆第一會期優先法案，包含強化民主防、居住正義等主軸；準立院黨團總召邱顯智表示，這些優先法案多半是延續時力創黨以來，一直堅持的價值，盼未來能在國會持續推動。

時力所提出的優先法案總計25項，分為22類，包括反紅媒相關法案、中資借名冒名課以刑責的兩岸人民關係條例、強化兩岸協議監督的我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案、攸關居住正義的實價登錄2.0、囤房稅、吹哨者保護法等。

邱顯智表示，時力作為小黨，只有三席立委，但這次選戰中得到110萬的政黨票，不能輕忽這背後願意支持時力的強大民意，未來在國會不會辜負選民期待，會繼續扮演堅定、有力的監督角色，守住台灣公平正義軸線。

準立委陳椒華表示，自己長期關心環境，會持續關心環境正義、土地正義等議題，並推動相關法案，包含能源問題、環境資源部組織法、非核家園、核廢料等，「尤其這幾年中南部空污嚴重，進入國會後會提出相關修法」。