拜會時力黨團 游錫堃：整合國會職權 提高立院地位功能

民進黨立院黨團確定推派游錫堃、蔡其昌角逐立法院正副院長。游錫堃與蔡其昌今天上午11時許拜會時代力量三名新科立委及黨團。游錫堃承諾，讓他能順利當選立法院長，會讓立院各黨團都能平等，讓各黨團提出增進人民福祉、促進國家發展的法案。

對於時代力量新科黨團總召邱顯智提出國會要有調查權、及聽證權，游錫堃表示，他若有機會當上院長，會重視時代力量黨團的意見，尤其國會調查權部分，游說，他離開公職已有一段時間，儘管韓國瑜先前離開17年，他也離開了12年。

游說，以他過去的經驗，國會是有調查權，不過國會是包括監察院與國民大會，調查權在監察院，未來怎麼整合國會的調查權？有無涉及憲改？還是法律層次就可以解決一部份？未來可以來研究看看。

游錫堃說，台灣因為過去為威權政治，國會的功能無法像先進國家，如何整合國會職權，提高立法院的地位與功能，各政黨都是要面對的問題，這也是台灣重要課題。

陳椒華則提出礦業法上屆期功敗垂成，新屆期重頭開始，希望未來新院長應該盡快處理，其中兩個法條第31條及第47條可以盡快通過。王婉諭也提出國會聽證權應該徹底被執行，另外國是司改會議還有很多決議的事項，需要搭配立法，但上屆期速度過於緩慢，新屆期應該加速修法。