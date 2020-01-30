國會龍頭 堃昌配一致鼓掌通過 柯建銘：黨團一團和氣

立法院第十屆立委2月1日宣誓就職，民進黨團今天召開黨團籌辦會議後，隨即開黨團大會，會議一致鼓掌通過，推派正國會不分區立委游錫堃、搭擋新系立委蔡其昌角逐正副院長。游錫堃表示，這是他第一次踏入立法院，面對未來新的挑戰，會與蔡其昌以最大努力增進人民福祉。

柯建銘表示，今天黨團大會就是決定正副院長及三長人選，都是三分鐘就敲定，代表黨團大家的團結度，相信未來民進黨黨團，既是國會最大黨，也會負起整個國會改革跟制度化的建立，並維持國會穩定，在游錫堃、蔡其昌的領導下能負起最大責任。

由於黨團總召一職，英系立委陳明文原本要挑戰柯建銘，但柯建銘昨天一通電話，陳明文今天一早與柯建銘同現身出席黨團會議，陳明文表態，繼續支持柯建銘擔任黨團總召。民進黨團三長，除總召柯建銘外，幹事長由鄭運鵬、書記長由鍾佳濱接任，柯建銘說，幹事長職務，原本陳亭妃也有意爭取，最後禮讓由鄭運鵬出任；書記長也在周春米的禮讓下，由鍾佳濱出任。

柯建銘說，今天黨團大會決定黨團三長，也是三分鐘決定，大家一團和氣。