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國會龍頭 堃昌配一致鼓掌通過 柯建銘：黨團一團和氣

2020-01-30 11:59聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院第十屆立委2月1日宣誓就職，民進黨團今天召開黨團籌辦會議後，隨即開黨團大會，會議一致鼓掌通過，推派正國會不分區立委游錫堃、搭擋新系立委蔡其昌角逐正副院長。游錫堃表示，這是他第一次踏入立法院，面對未來新的挑戰，會與蔡其昌以最大努力增進人民福祉。

柯建銘表示，今天黨團大會就是決定正副院長及三長人選，都是三分鐘就敲定，代表黨團大家的團結度，相信未來民進黨黨團，既是國會最大黨，也會負起整個國會改革跟制度化的建立，並維持國會穩定，在游錫堃、蔡其昌的領導下能負起最大責任。

由於黨團總召一職，英系立委陳明文原本要挑戰柯建銘，但柯建銘昨天一通電話，陳明文今天一早與柯建銘同現身出席黨團會議，陳明文表態，繼續支持柯建銘擔任黨團總召。民進黨團三長，除總召柯建銘外，幹事長由鄭運鵬、書記長由鍾佳濱接任，柯建銘說，幹事長職務，原本陳亭妃也有意爭取，最後禮讓由鄭運鵬出任；書記長也在周春米的禮讓下，由鍾佳濱出任。

柯建銘說，今天黨團大會決定黨團三長，也是三分鐘決定，大家一團和氣。

對於將成為中華民國史上，第二位曾當過行政院長與立法院長的人，游錫堃說，他通過黨團會議成為民進黨團的正副院長人選，接下來還要爭取立法院會的支持，能不能當選，還要看票能不能開出來，2月1日之前會努力爭取支持，希望他與蔡其昌可以順利當選，未來怎麼做，再與大家報告，游說，他是新科立委，會保持學習心態進入立法院。

民進黨立院黨團今天召開黨團大會，會議一致鼓掌通過，推派正國會不分區立委游錫堃(右...
民進黨立院黨團今天召開黨團大會，會議一致鼓掌通過，推派正國會不分區立委游錫堃(右)、搭擋新系立委蔡其昌(左)角逐正副院長。中為黨團總召柯建銘。記者林麗玉攝影
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柯建銘

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