新任勞動局長陳信瑜反同色彩惹議 北市府：不影響工作

前民進黨籍高雄市議員陳信瑜即將接任北市府新任勞動局長，明天正式上任，不過卻因過去反同色彩濃厚，引發爭議，10幾個工會組織及性別團體共同發布聲明反對，質疑陳信瑜、未來推動職場性平政策的專業性，婦女新知基金會、台北市醫師職業工會等團體今更前往被市府抗議，滿對陳信瑜接任勞動局長。

對此，負責遴選過程的北市府副市長蔡炳坤表示，陳信瑜是多位競爭者當中遴選出來，本身出生勞工家庭，過去在高雄市政府有七年時間、市議員14年，過去持續關心勞工生活權益，尤其是在成立勞團部分，明天她就上任，對於上任後的保護勞動想法，可以很快從她口中聽到，「她已經準備好了」。

蔡炳坤表示，關於「性別平等」部分，柯市長的理念是「共融社會、國家治理」，所以台北市率先全國推動企業性別友善標章認證，有七大指標，這段時間有些團體建議把多元性別也納入，這部分勞動局也從善如流，未來會持續推動。

蔡炳坤說，陳信瑜也有提到，未來工作上不會以她個人想法影響工作推動，尤其是她作為政務官，會來落實市長的政治理念，大家不用擔心。