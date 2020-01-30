取消團拜 韓國瑜關心防疫、參香祈福

高雄市長韓國瑜今上午由民政局長曹桓榮陪同視察左營區行政大樓內各局處派駐機關第一線工作人員防疫現場，並慰問、鼓勵春節期間公務同仁為防止武漢肺炎擴散，犧牲假期所做的努力，隨後應市議員陳玫娟、李眉蓁邀情，前往千佛山般若寺、元慶寺、左營靈霄寶殿參香祈福，祈求風調雨順、高雄平安。

今天年節後第一個上班日，考量因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，高雄市政府過年期間即宣布取消原訂今上午在市府舉行的109年新春團拜活動。

韓國瑜今一早到左營區行政大樓向洽公民眾恭賀新年，並實地突擊檢查防疫作為是否落實。韓國瑜肯定大樓內市府所屬第一線機關，無論是銀行、戶政事務所、區公所、稅捐處等第一線櫃檯受理人員均戴口罩，各出入口也都有乾洗手及志工幫忙量體溫，電梯每2小時消毒一次等防疫作為。

韓國瑜表示，左營區因高鐵、台鐵及高捷三鐵匯聚的交通便利成為高雄門戶，但相對地受到外來衝擊也最即時，高雄市武漢肺炎第一例確診境外個案，就是住左營下飛機搭捷運返家的台商，當場指示區級作為是否確實關係防疫成敗，唯有衛生所落實疫調、清潔隊加強環境衛生和區公所強化里鄰宣導，三方配合才能阻絕疫情。

韓國瑜並指示，若有弱勢家庭需要口罩，也請區公所主動關懷、提供。