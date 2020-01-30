反同議員接台北市勞動局長 18團體聲明反對

台北市政府1月24日公布將由具反同志、反性別平等教育立場的前民進黨高雄市議員陳信瑜接任台北市勞動局長，今日18個工會組織和性別團體共同發布聲明反對，包括台北市醫師職業工會、婦女新知基金會、台北市政府性平委員、婚姻平權大平台和市議員苗博雅、黃郁芬等人召開記者會，提出三大訴求，要求勞動局長重新任命，遴選程序公開透明，且勞動局長遴選委員會組成有要有半數以上性別專家學者、勞動法專家學者及工會組織。

前台北市勞動局長賴香伶以台北市民 I-Voting 網路票選方式推出，在同性婚姻法制化後，北市府107年頒定「台北市職場性別平等指標」引導企業界使用並檢視職場。

婦女新知基金會秘書長周于萱表示，「性別工作平等法」雖已於2002年公布實施並納入雇主責任，讓企業無法置身事外，但職場針對特定性別的歧視、騷擾、惡意開除等仍層出不窮，如何促進職場性別平等、禁止性別歧視、防治職場騷擾以營造友善職場，絕對是勞動局的重點業務。陳信瑜女士過往作為難以讓民眾相信未來陳信瑜上任會將性別平等融入勞動價值與專業施政實務。

現任北市勞動局性平會委員、台灣同志諮詢熱線協會社群資源部主任許家瑋則說，勞動局長為市府內女性權益促進委員會當然委員之一，具有檢視及制訂市府性別平等政策的職權，更需要由具有性別意識的專家或實務經驗者擔任，但陳信瑜女士近年激烈的歧視同志、反對同性婚姻的立場，未來要持續推動關於同志朋友的就業歧視申訴與就業輔導相關政策，他感到相當悲觀。

婚姻平權大平台總召集人呂欣潔指出，個人反對同志事小，但是作為首都台北市的勞動局長，這麼著名的反同事蹟我們絕對沒有辦法接受，據台北市107年勞保投保人數資料顯示，台北市有239萬4258名勞工，以同志人口5%計算你至少五趴來計算的話，至少有19萬713名同志勞工，讓這些人情何以堪？強調今天地方政府的勞動首長公開反對同志的權益，很遺憾會看見很多勞工權益如浮雲，看得到吃不到。

台北市議員苗博雅表示，前勞動局長賴香伶是2014年柯文哲市長競選第一任時提出的政見i-Voting政見所遴選出來，賴在後來的4年多之中也成為柯市府任期最長、最穩定、表現廣受市民跟肯定的局長，為何勞動局長一定要有性平專業？苗表示，勞動局長的職權要落實「性別工作平等法」，需要性平相關的基本知識，且勞動局長同時也是台北市性別平等教育委員會的委員，竟然是一個反對性別平等教育的人？

台北市議員黃郁芬則說，陳信瑜女士過去經歷沒有勞動相關專業，但106年卻以存證信函威脅學校及出版社不准使用具有性別光譜等性平教材，是知名反同人物，這項人事任命已嚴重踩性平紅線。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯則說，柯文哲市長25日受訪時提到陳信瑜女士是經由遴選程序選出，但經查詢，市府官網未見任何勞動局長遴選辦法、遴選委員組成及資訊，遴選過程中也從來沒有與工會組織、勞動專家學者商議，標榜的「公開透明、全民參與」在此次的勞動局長任用上可說是蕩然無存、失信於民。

公同聲明團體：

工會組織

1. 台北市醫師職業工會

2. 台大醫院企業工會

3. 台灣非營利組織產業工會

4. 台北市社會工作人員職業工會

5. 台北市立聯合醫院企業工會

6. 國立台灣大學工會

7. 台灣電子電機資訊產業工會

8. 全國傳播媒體產業工會

9. 台灣青年勞動九五聯盟

性別團體

1. 台灣同志諮詢熱線協會

2. 台灣同志家庭權益促進會

3. 婦女新知基金會

4. 婚姻平權大平台

5. 性別平等教育大平台

6. 台灣性別不明關懷協會

7. 台灣酷兒權益推動聯盟

8. 感染誌 Hivstory(社團法人台灣感染誌協會)