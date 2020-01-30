吳怡農最新動態：團隊未全解散、將成立協會

台北市第三選區中山、北松山立委候選人吳怡農，立委選戰「雙帥對決」雖然輸給國民黨立委蔣萬安，但人氣不減，上午接受「新聞放輕鬆」廣播專訪，對於競選團隊還在不在？吳怡農說，他的團隊大部分解散，現在還約有5人還在繼續工作。

吳怡農說，競選總部已經退租了，換成一個不在一樓的辦公室，還在民生社區，現在打算成立協會，而不是基金會，因基金會需要相當多的閒置資金，他們沒有，其實協會就可以了。

至於未來用什麼方式來繼續參與公眾事務，和民進黨是否有接觸，會不會入閣？吳怡農說，其實完全沒有，連入閣也都沒有這個打算，他還說，很不好意思，讓大家失望了。

吳怡農說，他不是公職人員，偶爾可以上節目討論一下關心的議題，繼續在民間推動，其實在選舉期間講的東西、推動一些議題，都是他們多年來關注的，選舉後仍然關注，有一些議題，現在有一些政治人物、有一些政黨開始談，這是好事，比如說18歲公民權，過年前有一些政治人物開始提出修憲的想法。

吳怡農說，選後很多支持者還在，他會繼續推動多年來關心的議題，例如現在比較少在談的軍校改革。他印象中，2000年之後，就比較少人在談論，還有就是選舉前開始在推動的國家機密的保護制度。