馬英九、吳敦義、郝龍斌出席國民黨中央新春團拜

‧大陸疫情整理包／武漢肺炎死亡達170例 陸春節假期延長到2月2日‧整理包／看台灣與全球最新確診病例 與各國應變
國民黨代理主席林榮德、前主席馬英九、吳敦義及宣布參選黨主席的郝龍斌等人上午出席國民黨新春團拜。國民黨上午舉行新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 郝龍斌（右二起）、林豐正、吳敦義、林榮德、馬英九、許水德出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 郝龍斌（右二起）、林豐正、吳敦義、林榮德、馬英九、許水德、曾永權，出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 郝龍斌（右起）、林豐正、吳敦義、林榮德、馬英九、許水德出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 宣布參選黨主席的郝龍斌（左二）上午出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 馬英九（左起）、吳敦義、林榮德、林豐正、曾永權、郝龍斌出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 宣布參選黨主席的郝龍斌（中）上午出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook 宣布參選黨主席的郝龍斌（中）上午出席國民黨新春團拜。記者林俊良/攝影 分享 facebook
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