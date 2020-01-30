武漢肺炎疫情發燒 柯文哲：未來一周是防疫危急期

武漢肺炎侵台，目前台灣確診病例已達8例，由於今天剛好是春節過後的第一個開工日，各單位無不嚴正以待，北市府不僅下令第一線員工上班都要戴口罩外，台北市長柯文哲今天甚至在受訪時，也同樣都是帶著口罩受訪。

至於今天帶著口罩受訪，是否意味著疫情嚴重？柯文哲說，中國大陸目前確診已經超過六千例，現在開始上班，按照我們的知識，很快就會超過六千例，且台灣和中國大陸往來密切的程度，未來的一個禮拜將是「防疫危急期」，如果這期間沒有出現很多案例，後面就會比較好應付，但如果這段時間出現很多案例，這下子就麻煩了，所以未來一個禮拜是關鍵期，保護自己還是戴上去(指口罩)。

柯文哲表示，北市府第一線員工，特別是坐櫃檯的，因為他和不特定人士接觸，下令戴口罩是為了保護自己，因為每天來接觸的人也不知道他有沒有感冒、呼吸道症狀，萬一忽然在你面前打噴嚏，還是不行。

柯文哲說，老實講，還好台灣人戴眼鏡很多，不只是戴口罩，也勸大家這段時間不要戴隱形眼鏡，戴眼鏡至少還可以保護眼結膜。

實際上，武漢肺炎疫情全球蔓延，對於美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）預測，台灣會是這波擴散風險的第二名受害者。柯文哲認為，如果從交通往返來講，做這個猜測也沒有不對，不過非洲豬瘟到現在為止還沒有進入台灣，所以台灣的醫療體系、防疫體系在全世界還是排名很前面，算是好的。

不過柯文哲也說，中國大陸確診病例一下子超過六千例，我們現在是8例，所以未來一個禮拜看我們的數目，如果也很多就是被美國人說中了，如果案例還是壓著慢慢增加，就是繼非洲豬瘟後，防疫還是成功的。

對於高雄市政府要求私人企業第一線櫃檯人員強制戴口罩、量體溫，是否會跟進？柯文哲說，政治上，我們是由內而外，由公而私，所以會對公家機關下行政命令，對私人機關是建議。

柯文哲強調，我們會觀測疫情變化，如果疫情很快上升，我們會下命令，不用過度恐慌，但也會做好準備，我們就是每天看疫情變化決定政策。