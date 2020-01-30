續當萬年總召 柯建銘一通電話收服陳明文

立法院第十屆立委2月1日宣誓就職，民進黨團今天召開黨團籌備會議，國會正副院長「堃昌配」已成黨團共識，不過黨團總召一職，英系立委陳明文原本有意挑戰柯建銘，但柯建銘昨天一通電話，陳明文打消念頭，今天一早與柯建銘一同現身出席黨團會議，陳明文說，他會繼續支持柯建銘擔任民進黨團總召。

柯建銘表示，民進黨是非常團結的政黨，都可以溝通，他昨天打電話給陳明文，一通電話陳就一口答應支持，也讓他很驚訝。

立法院第十屆期即將開議，原本傳出柯建銘、陳明文都有意角逐國會龍頭，不過黨內堃昌配呼聲高，柯建銘年前已表態支持游錫堃，日前又傳出陳明文有意角逐黨團總召，挑戰柯建銘，今天黨團開會前，陳明文與柯建銘一同現身接受媒體聯訪。陳明文說，柯建銘總召昨天打電話給他，希望能繼續支持，他馬上答應。他會繼續支持柯建銘擔任民進黨團總召，媒體追問柯總召怎麼說服的？陳明文說，沒有，就是打個電話。

柯建銘說，大家看他與陳明文一起走進來，就可以感覺到這個氛圍。柯說，他與陳明文的關係、還有過去在立法院配合作戰，大家都很清楚。尤其他與陳明文都曾想過要選院長，後來也都支持其他人，上屆、本屆都是如此，民進黨是非常團結的團體，都可以溝通，昨天打電話給陳明文，陳就一口答應，讓他很驚訝，很感謝陳明文的支持及禮讓，未來合作空間還是很大，民進黨需要團結面對新的變局。

媒體追問陳明文，原本是否有與陳亭妃合作的計畫？陳明文說，原本是要登記，但想到四年前，為了民進黨團結，他與柯建銘坐下來協調支持蘇嘉全，這次也是為了民進黨團結，也感謝柯總召的奉獻。